Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань практически не меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 87,8725 руб./$1 (+0,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 0,24 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,2 коп. - до 12,304 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена влиянием разнонаправленных факторов - с одной стороны, поддержку нацвалюте оказывают компании-экспортеры, готовящиеся к единому дню уплаты налогов, который в ноябре приходится на следующий вторник, 28-е число. В этот день им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

С другой стороны, на рубль давит общий негативный внешний фон - нефть торгуется в слабом минусе, мировые рынки капитала также снижаются.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,33 за баррель, что на 0,13% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $77,65 за баррель, что на 0,14% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили в минусе сессию во вторник, участники рынка оценивали протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и отчетности крупных компаний.

Руководители Федрезерва опасаются, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции, говорится в протоколе заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), завершившегося 1 ноября.

Американский ЦБ на прошлом заседании сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года.

При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

"Снижение фондовых индексов стало скорее следствием краткосрочной перекупленности рынка, а не опасений, что рынок неправильно понял намерения Федрезерва", - написала старший аналитик LPL Financial Куинси Кросби.

"Рынок по-прежнему считает, что ФРС закончила (повышать ставки - ИФ), и экономике потребуется помощь в виде снижения ставок в 2024 году, вне зависимости от заявлений Федрезерва", - добавила она.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном снижаются. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,4%, китайский CSI300 снижается на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 0,09%, южнокорейский Kospi - на 1,29%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,12%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,02%.