Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,2%

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США и ожидаемых внутренних корпоративных событий. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли на 0,1-0,2% во главе с бумагами "Аэрофлота".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3223,41 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1155,08 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 87,88 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,2%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Магнита" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), бумаги Polymetal (+0,5%), "МТС" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), ВТБ (+0,1%).

Акционеры ПАО "ВУШ Холдинг" (+0,6%, до 230 рублей) утвердили решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года в размере 10,25 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 4 декабря.

Подешевели расписки TCS Group (-0,4%), акции "Газпром нефти" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Роснефти" (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "Северстали" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в среду может продолжить рост с возможным тестированием уровня 3240 пунктов.

"Основное внимание приковано к бумагам "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка. В случае с "ЛУКОЙЛом" ожидания позитивные. Приближающаяся дивидендная отсечка будет подпитывать спрос на акции НК, а вот объемы торгов акциями Сбербанка снижаются, что вызывает некоторые опасения. Впрочем, есть надежда на импульсный рост в преддверии дня инвестора банка в начале декабря", - считает аналитик.

В среду будет опубликована финансовая отчетность TCS Group за III квартал, ожидаются сильные результаты. Спрос может сохраниться на акции золотодобывающих компаний на фоне роста цен на золото (выше $2000 за унцию), благодаря чему компании способны показать рекордную прибыль по итогам 2023 года. Расписки Ozon обновили максимум с ноября 2021 года, вплотную приблизившись к уровню 3000 руб.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, ситуация на рынке акций РФ пока принципиально не меняется, индекс МосБиржи остается запертым в довольно широком боковике 3000-3300 пунктов. Но при этом на дневном графике индекса МосБиржи прорисовывается горизонтальный канал с границами 3180-3270 пунктов, которыми пока стоит руководствоваться при торговле, отдавая предпочтение спекулятивным сделкам.

Накануне стартовали торги акциями топливного оператора "ЕвроТранс", которые подешевели более чем на 10% к цене IPO. "Бизнес компании не кажется нам интересным с точки зрения динамики потенциальной прибыли, которую можно было бы распределить среди акционеров", - отмечает Антонов.

В среду начнутся торги шестой по объему добычи золота в России компании - "Южуралзолото". "Здесь перспективы бизнеса более радужные и сулящие высокие дивиденды. Купившим на IPO акции компании инвесторам стоит задуматься о том, чтобы хотя бы часть бумаг держать длительный срок", - считает эксперт.

В целом, от рынка акций РФ утром в среду ожидается спокойная динамика. На фоне сильного рубля по-прежнему под давлением останутся акции экспортеров, а преимущество получат бумаги эмитентов, ориентированных на внутренний рынок, полагает Антонов.

Фондовые рынки СШ и Азии

В США во вторник индексы акций снизились на 0,2-0,6% после публикации протокола ноябрьского заседания Федрезерва, в котором говорится об опасениях руководителей регулятора, что сильный рост американской экономики может вызвать новое ускорение инфляции.

Американский ЦБ в начале ноября сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, максимальном за 22 года. При этом все члены FOMC согласились с тем, что регулятору нужно придерживаться осторожного подхода к денежно-кредитной политике. Эта политика должна "оставаться ограничительной в течение некоторого времени, до тех пор, пока инфляция не начнет очевидным образом замедляться", говорится в протоколе.

Тем временем, продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре сократились на 4,1% относительно предыдущего месяца и составили 3,79 млн домов в пересчете на годовые темпы. Показатель стал минимальным с августа 2010 года, а его снижение было зафиксировано по итогам пятого месяца подряд и было вызвано ростом ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье, отмечают эксперты Национальной ассоциации риелторов (NAR).

В Азии в среду также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi прибавил 0,05%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,2%).

Инфляция в Гонконге в октябре ускорилась до 2,7%, обновив максимум за 13 месяцев.

Нефть

На нефтяном рынке утром в среду цены умеренно снижаются. Участники рынка ждут встречи ОПЕК+, которая состоится на ближайших выходных. Ранее Financial Times написала со ссылкой на источники, что на ней может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства топлива.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в среду составила $82,26 за баррель (-0,2% и +0,2% накануне), январская цена WTI - $77,61 за баррель (-0,2% и -0,1% во вторник).

Также инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), на минувшей неделе запасы в Штатах подскочили почти на 9,1 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 18:30.

Активность торгов на рынке нефти в конце недели, скорее всего, будет сниженной из-за празднования Дня благодарения в США.