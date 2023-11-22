Расширение портовых мощностей РФ по нефти к 2026 году планируется на 32 млн т

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия продолжает работу над диверсификацией инфраструктуры транспортировки нефти в восточном направлении.

"Для увеличения поставок на восток мощность перевалки нефти в порту Козьмино доведена до 42 млн тонн. Для дальнейшего наращивания поставок нефти на Дальнем Востоке к 2026 году планируется расширение портовой инфраструктуры Козьмино, а также в западных портах: Приморск, Усть-Луга, Новороссийск – совокупно на 32 млн тонн", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в Совете Федерации.

Ранее Новак утвердил план расширения российской нефтеэкспортной инфраструктуры до 2026 года. Увеличение мощностей магистральных нефтепроводов в направлении портов Приморск и Новороссийск планируется в 2025 году – на 10 млн тонн и на 15 млн тонн соответственно.