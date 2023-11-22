Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

Расширение портовых мощностей РФ по нефти к 2026 году планируется на 32 млн т

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Россия продолжает работу над диверсификацией инфраструктуры транспортировки нефти в восточном направлении.

"Для увеличения поставок на восток мощность перевалки нефти в порту Козьмино доведена до 42 млн тонн. Для дальнейшего наращивания поставок нефти на Дальнем Востоке к 2026 году планируется расширение портовой инфраструктуры Козьмино, а также в западных портах: Приморск, Усть-Луга, Новороссийск – совокупно на 32 млн тонн", - сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в Совете Федерации.

Ранее Новак утвердил план расширения российской нефтеэкспортной инфраструктуры до 2026 года. Увеличение мощностей магистральных нефтепроводов в направлении портов Приморск и Новороссийск планируется в 2025 году – на 10 млн тонн и на 15 млн тонн соответственно.

Александр Новак Козьмино Новороссийск Приморск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак анонсировал скорую отмену запрета на экспорт дизтоплива

Новак анонсировал скорую отмену запрета на экспорт дизтоплива

ЦБ РФ пока сохраняет прогноз по инфляции на 2023 год на уровне 7-7,5%

Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в 10,25 руб./акция

Акционеры Whoosh одобрили дивиденды за 9 месяцев 2023 г. в 10,25 руб./акция

ЮГК решила увеличить объем размещения до 7 млрд рублей

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Рынок акций США снизился после публикации протокола ФРС

Рубль во вторник заметно укрепился к основным валютам

Рубль во вторник заметно укрепился к основным валютам

В Минэнерго сообщили об обсуждении снятия запрета на экспорт летнего дизтоплива

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Признаки бытового мошенничества усматриваются в 15% ипотечных договоров страхования

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле

Зарубежные инвесторы вывели с рынка акций КНР 75% средств, вложенных в январе-июле
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });