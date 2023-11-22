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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

HP завершила IV финквартал с чистой прибылью, выручка совпала с прогнозом

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американская HP Inc. завершила четвертый квартал 2023 финансового года с чистой прибылью, при этом выручка снизилась на 6,5% и совпала с прогнозом.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в августе-сентябре составила $974 млн, или 97 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $23 млн, или 2 цента на акцию, зафиксированным за сопоставимый период прошлого года. Скорректированная прибыль выросла до 90 центов на акцию с 80 центов.

Между тем выручка уменьшилась до $13,817 млрд против $14,774 млрд годом ранее.

В том числе выручка подразделения по выпуску персональных компьютеров сократилась на 8% - до $9,4 млрд. Доходы от продаж принтеров уменьшились на 3%, составив $4,4 млрд.

В первом финквартале HP планирует получить скорректированную прибыль в диапазоне 76-86 центов на акцию. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков составляет 86 центов.

По итогам всего 2024 фингода компания ожидает скорректированную прибыль в $3,25-3,65 на акцию.

Котировки акций HP снижаются на 2,3% на предварительных торгах в среду. За последние три месяца рыночная стоимость компании упала более чем на 10% (до $27,7 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 3,4%.

HP США
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