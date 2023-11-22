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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:35

CRH продаст известковый бизнес в Европе британской SigmaRoc за $1,1 млрд

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Ирландский производитель строительных материалов CRH plc договорился о продаже своего европейского известкового бизнеса британской SigmaRoc plc примерно за $1,1 млрд, говорится в пресс-релизе CRH.

Сделка состоит из трех этапов, на первом из которых британская компания получит операции в Германии, Чехии и Ирландии. Два других этапа затронут деятельность в Британии и Польше.

Завершение первого этапа запланировано на начало 2024 года, двух других - на тот же год.

В периметр сделки входят 16 предприятий, чья совокупная выручка в 2022 году составила порядка $610 млн, EBITDA - $137 млн.

"Решение продать этот бизнес по привлекательной цене принято по итогам его комплексной оценки и отражает активный подход CRH к управлению портфелем, - заявил глава ирландской компании Альберт Манифолд. - Поступления от сделки откроют перед нами серьезные дополнительные возможности в области распределения капитала, что позволит обеспечить дальнейший рост и создание ценности для наших акционеров".

Днем ранее стало известно, что CRH покупает техасские активы в сфере цемента и товарного бетона у американской Martin Marietta за $2,1 млрд.

Великобритания CRH Ирландия Европа SigmaRoc
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