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Deere отчиталась о квартальной выручке и чистой прибыли лучше ожиданий

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель сельскохозяйственного оборудования Deere & Co. в четвертом квартале 2023 финансового года (август-октябрь) увеличил чистую прибыль на 5% и сократил выручку на 1%.

Чистая прибыль компании в отчетный период составила $2,369 млрд, или $8,26 в расчете на акцию, по сравнению с $2,246 млрд, или $7,44 на акцию, годом ранее.

Выручка понизилась до $15,412 млрд с $15,536 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали квартальную прибыль на уровне $7,46 на акцию при выручке в $13,64 млрд.

За весь финансовый год выручка выросла на 16%, до $61,251 млрд. Чистая прибыль повысилась до $10,166 млрд, или $34,63 на акцию, с $7,131 млрд, или $23,28 на акцию.

Продажи подразделения крупной сельскохозяйственной техники Deere в минувшем финквартале уменьшились на 6%, составив $6,965 млрд, малогабаритного оборудования - на 13%, до $3,094 млрд. Подразделение, занимающееся лесозаготовительной и строительной техникой, увеличило выручку на 11% - до $3,742 млрд.

Deere по итогам текущего фингода прогнозирует чистую прибыль в размере $7,75-8,25 млрд против средних оценок рынка на уровне $9,31 млрд на фоне возвращения объемов к уровням середины цикла. Компания ожидает снижения продаж крупной сельскохозяйственной техники за год на 15-20%, малогабаритной - на 10-15%, лесозаготовительной и строительной техники - примерно на 10%.

Котировки акций Deere падают на 6,7% на предварительных торгах в среду.

Deere США
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