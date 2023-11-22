Росстат отметил рост долгов по зарплате в РФ в октябре впервые с января

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2023 года составила 459,9 млн рублей и по сравнению с 1 октября 2023 года выросла на 84,0 млн рублей, или на 22,3%, проинформировал в среду Росстат.

Как сообщалось, в сентябре задолженность по зарплате в РФ сократилась на 12,6%, до 375,9 млн рублей, в августе - на 3,2%, до 430,0 млн рублей, в июле - на 21,3%, до 444,2 млн рублей, в июне - на 11,6%, до 564,5 млн рублей, в мае - на 8,2%, до 638,4 млн рублей, в апреле - на 7,2%, до 695,5 млн рублей, в марте - на 2,8%, до 749,0 млн рублей, в феврале - на 3,5%, до 770,6 млн рублей, в январе 2023 г. наблюдался рост на 24,3%, до 798,9 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 ноября 2023 года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 216,8 млн рублей (47,1%), в 2022 году – 88,5 млн рублей (19,3%), в 2021 году и ранее – 154,6 млн рублей (33,6%).

Основной объем задолженности был сформирован просроченными долгами по заработной плате, возникшими из-за отсутствия у организаций собственных средств. На 1 ноября такая задолженность составила 456,5 млн рублей, по сравнению с 1 октября показатель вырос на 82,9 млн рублей, или на 22,2%.

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 ноября составляла 2,3 млн рублей (примерно на уровне предыдущего месяца). Долги по зарплатам бюджетов субъектов РФ на 1 ноября отсутствовали, как и месяцем ранее, местных бюджетов – составили 1,1 млн рублей (на 1 октября было 0,1 млн рублей).