"Вымпелком" купил 51% разработчика облачных сервисов для маркетологов "Колибри"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") приобрело 51% в ООО "Колибри" (Callibri), которое специализируется на создании облачных сервисов для маркетологов, сообщила пресс-служба оператора.

Сумма сделки не раскрывается. После сделки Callibri сохранит бренд, автономность и будет управляться текущим менеджментом, команды останутся самостоятельными бизнес-единицами, уточняется в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", продавцом выступил основатель ООО "Колибри" Иван Шкиря, который сократил свою долю до 49%.

Callibri - платформа лид-менеджмента, которая специализируется на маркетинговой аналитике, коммуникациях и автоматизации работы.

Сервис Callibri дополнит инструментарий "Билайн adtech" (подразделение по рекламным технологиям "Билайн бизнес") в части аналитики, медийной рекламы и платформы "Билайн.ПРОдвижение", объяснили в "Билайне".

"В то же время, принадлежащий Callibri облачный сервис для микробизнеса "Гудок" позволит "Билайну" пополнить свой текущий портфель маркетинговых технологий новыми продуктами и решениями и придать импульс для разработки и внедрения новых, инновационных сервисов и услуг для своих клиентов", - добавили в компании. Кроме того, партнерство "Вымпелкома" с сервисом Callibri значительно расширит возможности и улучшит качество облачной АТС для корпоративных клиентов.

ООО "Колибри" работает на рынке с 2014 года, в ее портфолио более 8 тысяч клиентов из 108 городов, включая почти 2 тысячи клиентов сервиса "Гудок". В штате компании - 71 сотрудник. Основной офис находится в Екатеринбурге.

По итогам 2022 года выручка ООО "Колибри" составила 136,4 млн рублей, чистая прибыль - 9,3 млн рублей.