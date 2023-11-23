"Газпром" до 2030 г. построит порядка 100 СПГ-комплексов на федеральных трассах

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" в рамках утвержденной программы по строительству производственно-сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа планирует до 2030 года построить порядка 100 СПГ-комплексов на автотрассах России, сообщил замначальника Управления - начальник отдела ПАО "Газпром" Александр Михайлов.

"Планы у нас грандиозные. Силами наших операторов "Газпром гелий сервис", "Газпром СПГ-технологии" и "Газпром газомоторное топливо", а также силами дочерних обществ планируем создать порядка 100 малотоннажных СПГ-комплексов, покрыв возможностью заправки 21 трассу федерального значения", - сказал Михайлов на полях промышленно-энергетического форума "ПромЭнергоVolga 2023" в Волгограде в четверг.

По его словам, "Газпром" рассчитывает, что к 2030 году реализация программы позволит проехать на СПГ от Санкт-Петербурга до Астрахани, а также от Санкт-Петербурга до Магнитогорска, Екатеринбурга и дальше.

Ранее сообщалось, что производство СПГ в России до 2035 года может достигнуть 140 млн тонн. Реализация потенциальных СПГ-проектов позволит России к 2035 году почти в три раза увеличить объем производства СПГ и дополнительно добыть и монетизировать 2,5 трлн кубометров газа до 2040 года. Кроме того, это обеспечит около $150 млрд дополнительных инвестиций в российскую экономику к 2030 году. Среди потенциальных крупных СПГ-проектов в проекте программы выделяется более 10 заводов, которые на сегодня находятся в различной степени проработки.