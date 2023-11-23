"Аэрофьюэлз" в 2023 году планирует нарастить выручку на 27%

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофьюэлз" в 2023 году рассчитывает увеличить объем заправки "в крыло" на 27% относительно прошлогоднего показателя, до 715 тыс. тонн керосина, говорится в презентации компании для инвесторов к выпуску облигаций.

На столько же, как ожидается, вырастет объем выручки - до 44 млрд руб.

EBITDA по итогам этого года может увеличиться на 40%, до 2,8 млрд руб., EBITDA margin - на 0,6 процентного пункта, до 6,3%, чистая прибыль - на 53%, до 1,45 млрд руб.

Чистый долг/EBITDA, по прогнозу компании, сократится к концу года до 1,1х против 1,3х на конец 2022 года. Комфортный уровень долговой нагрузки компания оценивает на уровне до 2х.

Свою текущую долю рынка заправки "в крыло" в РФ группа оценивает в 7%, в 2024-25 гг. она рассчитывает увеличить показатель до 8%.

Фактические и прогнозные финпоказатели группы "Аэрофьюэлз" до 2027 года (данные компании)

2019 2020 2021 2022 2023п 2024п 2027п Объем продаж, тыс. тонн 812 396 550 564 715 850 1 100 Выручка, млрд руб. 37,4 16,5 24,2 34,4 43,7 52 70 EBITDA, млрд руб. 1,1 0,5 0,9 2 2,8 2,9 3,5 EBITDA margin, % 3 3,2 3,9 5,7 6,3 5,6 5 Чистый долг/EBITDA 0,9х 3,2х 2,9х 1,3х 1,1х 1,1х 0,0х

Объем инвестиций в CAPEX и оборотный капитал до 2027 года "Аэрофьюэлз" прогнозирует в 5 млрд руб., из них 4 млрд руб. компания рассчитывает вложить из собственных средств, 1 млрд руб. - за счет облигационного выпуска. Инвестпрограмма включает строительство одного нового топливозаправочного комплекса (ТЗК) и реконструкцию двух существующих, покупку новых топливозаправщиков и реконструкцию подконтрольного аэропорта в Чебоксарах.

Группа "Аэрофьюэлз" - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группа также управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Ярославле. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.