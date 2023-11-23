"Аэрофьюэлз" в 2023 году планирует нарастить выручку на 27%
Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Аэрофьюэлз" в 2023 году рассчитывает увеличить объем заправки "в крыло" на 27% относительно прошлогоднего показателя, до 715 тыс. тонн керосина, говорится в презентации компании для инвесторов к выпуску облигаций.
На столько же, как ожидается, вырастет объем выручки - до 44 млрд руб.
EBITDA по итогам этого года может увеличиться на 40%, до 2,8 млрд руб., EBITDA margin - на 0,6 процентного пункта, до 6,3%, чистая прибыль - на 53%, до 1,45 млрд руб.
Чистый долг/EBITDA, по прогнозу компании, сократится к концу года до 1,1х против 1,3х на конец 2022 года. Комфортный уровень долговой нагрузки компания оценивает на уровне до 2х.
Свою текущую долю рынка заправки "в крыло" в РФ группа оценивает в 7%, в 2024-25 гг. она рассчитывает увеличить показатель до 8%.
Фактические и прогнозные финпоказатели группы "Аэрофьюэлз" до 2027 года (данные компании)
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023п
|2024п
|2027п
|Объем продаж, тыс. тонн
|812
|396
|550
|564
|715
|850
|1 100
|Выручка, млрд руб.
|37,4
|16,5
|24,2
|34,4
|43,7
|52
|70
|EBITDA, млрд руб.
|1,1
|0,5
|0,9
|2
|2,8
|2,9
|3,5
|EBITDA margin, %
|3
|3,2
|3,9
|5,7
|6,3
|5,6
|5
|Чистый долг/EBITDA
|0,9х
|3,2х
|2,9х
|1,3х
|1,1х
|1,1х
|0,0х
Объем инвестиций в CAPEX и оборотный капитал до 2027 года "Аэрофьюэлз" прогнозирует в 5 млрд руб., из них 4 млрд руб. компания рассчитывает вложить из собственных средств, 1 млрд руб. - за счет облигационного выпуска. Инвестпрограмма включает строительство одного нового топливозаправочного комплекса (ТЗК) и реконструкцию двух существующих, покупку новых топливозаправщиков и реконструкцию подконтрольного аэропорта в Чебоксарах.
Группа "Аэрофьюэлз" - оператор аэропортовых топливозаправочных комплексов, имеет 30 собственных ТЗК в России, организует заправку за рубежом. Группа также управляет аэропортами в Кургане, Чебоксарах, Липецке и Ярославле. Группу контролируют Владимир и Александр Спиридоновы.