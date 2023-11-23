Рынок акций РФ просел к 3220п по индексу МосБиржи вслед за нефтью

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг умеренно просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с мировых фондовых площадок и подешевевшей нефти (нефть Brent опустилась ниже $81 за баррель); индекс МосБиржи снизился к 3220 пунктам, при этом в лидерах отката на корпоративных новостях выступили бумаги Polymetal (-11,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3221,05 пункта (-0,3%, в начале торгов индекс поднимался к 3239 пунктам), индекс РТС - 1148,97 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.

Доллар к 18:50 стоил 88,32 рубля (-0,04 рубля), утром курс опускался до 87,88 руб./$1.

Акции Polymetal подешевели до 492 рублей (-11,9%), на пике отката бумаги теряли более 15% (до 474 рубля – минимум с февраля).

Polymetal хочет произвести новый обмен акций, заблокированных в результате санкций против Национального расчетного депозитария (НРД) и других российских депозитариев, сообщила компания. Предложение по обмену позволит акционерам, чьи права затронуты санкциями против НРД и других российских депозитариев, обменять бумаги на новые, выпущенные на Бирже МФЦА (AIX), и восстановить свои акционерные права, включая возможность получать дивиденды.

Polymetal уже провел два транша обмена акций, в общей сложности выкупил около 8% бумаг из примерно 22%, хранившихся в НРД. Еще около 14% акций не отвечали критериям обмена, хотя на них распространялись санкции против НРД. В частности, это были акционеры из России. Теперь, когда Polymetal перерегистрировался в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА), такие акционеры получили возможность принять участие в обмене. Но в связи с различными ограничениями предложение не будет распространяться на акционеров, связанных с "недружественными" государствами или находящихся под санкциями.

Также подешевели в четверг расписки TCS Group (-1,5%), акции "Северстали" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,9% "префы"), "РусГидро" (-1,3%), АФК "Система" (-1,2%), "МТС" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), "Интер РАО" (-0,7%), "Русала" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), расписки OZON (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Яндекса" (-0,2%).

Подорожали акции "Татнефти" (+0,8%), "Магнита" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в четверг провел торги в целом нейтрально, индекс МосбБиржи закрепился выше 3200 пунктов, хотя в конце торгов доминировали продавцы.

Мировые площадки торговались в основном в "плюсе", однако нефть оставалась слабой. Предварительные ноябрьские индексы экономической активности (PMI) в промышленности и секторе услуг еврозоны вышли лучше ожиданий, хотя по-прежнему находятся в зоне спада (менее 50 пунктов). В США торги в четверг не проводятся в связи с празднованием Дня благодарения, в пятницу на американском рынке будет сокращенный торговый день.

В пятницу председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. Из макроэкономической статистики дня интерес представят ноябрьский индекс делового климата IFO Германии и предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг США за ноябрь.

Традиционно в конце недели активность покупателей может быть невысокой, "фактор пятницы" по-прежнему актуален в условиях напряженной геополитики. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 ноября - 3175-3275 пунктов, считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, снижение российских индексов обусловила неопределенность относительно причин спровоцировавшего падение цен на нефть переноса планового заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в онлайн-режим со смещением даты с 26 на 30 ноября. Нестабильность курса рубля оказала негативное влияние на индекс РТС.

Подросли "префы" "Мечела" (+1,1%) на фоне публикации данных о росте добычи угля в III квартале на 17% кв./кв. (до 2,9 млн тонн). Список аутсайдеров возглавил Polymetal на фоне новостей об обмене акций, торгующихся на Мосбирже, на бумаги казахстанского головного общества и планах делистинга с российской площадки, отмечает аналитик.

Нефть подешевела на фоне неопределенности дальнейших параметров соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 24 ноября - диапазон 3200-3300 пунктов, полагает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, покупатели в условиях рыночного "боковика" интересуются дивидендными историями.

Так, подросли "префы" "Башнефти" (+1%) на ожиданиях объявления дивидендов уже по итогам 2023 года. В то же время акционеры "Совкомфлота", "Газпром нефти", "ФосАгро" и "Татнефти" ждут выплат уже рекомендованных дивидендов за 9 месяцев 2023 года. Дивидендные акции в РФ в целом продолжают смотреться интересно и обладают потенциалом развития как минимум краткосрочного повышения, несмотря на среднюю доходность большинства эмитентов порядка 5%, считает аналитик.

Акции Polymetal упали после новостей о намерении вновь провести обмен бумаг, заблокированных в результате санкций против НРД. На рынке говорят о возможном делистинге бумаг с Мосбиржи после их обмена. Акционеры "Селигдара" тем временем одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2023 года в размере 2 руб. на акцию с доходностью 2,8%, которая в текущих рыночных условиях представляется достаточно скромной, отмечает аналитик.

Нефть

Нефтяной рынок остается в напряжении перед встречей ОПЕК+ на следующей неделе. В Нигерии при этом заявили, что нефтедобывающие страны лишь ищут консенсуса в уровнях дальнейшей нефтедобычи, намекая на отсутствие кардинальных разногласий. Краткосрочный нисходящий импульс на рынке сохраняется при положении цен Brent и WTI ниже сопротивлений $82,8 и $78,8 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), полагает Кожухова.

Зарубежные фондовые площадки в четверг пребывали в умеренно оптимистичных настроениях, не оставляя попыток роста в условиях сохранения надежд на паузу в повышении процентных ставок в Европе и США. В указанном контексте слабость поступающих макроэкономических данных играет покупателям на руку. В конце недели инвесторы смогут оценить предварительные данные по деловой активности США за ноябрь, которые, вероятно, покажут расширение в секторе услуг и замедление в производстве. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги сдержанным снижением, в очередной раз не найдя значимых корпоративных драйверов для развития роста, считает Кожухова.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", согласно статистике Росстата, индекс потребительских цен с 14 по 20 ноября вырос на 0,20% в недельном выражении и до 7,3% в годовом при прогнозном диапазоне ЦБ РФ 7,0-7,5%. При сохранении существующих темпов роста цен итоговая годовая инфляция выйдет за верхнюю границу прогнозного диапазона, что может служить аргументом для повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п. в декабре.

Встреча ОПЕК+ была перенесена с 26 на 30 ноября. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия недовольна существующими квотами на нефтедобычу других участников альянса и, как следствие, королевство рассматривает возможность отказа от действующего в настоящее время добровольного сокращения добычи. Рынки отреагировали на эти новости снижением. Рубль не отреагировал на высокую волатильность нефтяных рынков и стабилизировался в диапазоне 88,0-88,5 руб./$1. В отсутствие значимых новостей курс будет оставаться внутри этого диапазона до конца недели, считают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский рынок закрыт по случаю Дня благодарности труду, австралийский индекс ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1%), слабо "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX подросли на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы к 18:50 прибавили 0,1-0,2%).

Объемы торгов невелики также в связи с празднованием Дня благодарения в США и малым количеством важных новостей. На следующей неделе инвесторы ждут данных о прибылях китайских промпредприятий за октябрь и их активности в ноябре.

На нефтяном рынке цены в четверг остаются под давлением после падения накануне на новостях о переносе министерской встречи ОПЕК+ и резком росте запасов в США. В среду цена Brent локально падала к $78,4 за баррель (-4,8%), но вечером отскочила к $82 за баррель.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 в четверг составила $80,89 за баррель (-1,3% и -0,6% в среду), январская цена WTI - $75,99 за баррель (-1,4% и -0,9% накануне).

В среду стало известно о переносе встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября. Ранее планируемое на 25 ноября заседание ОПЕК также перенесено на 30 ноября, сообщила организация.

Агентство Bloomberg передавало, что альянс ОПЕК+, планировавший встречу на эти выходные, похоже, столкнулся с проблемами, поскольку Саудовская Аравия выразила недовольство другими странами-участницами альянса по поводу уровня добычи.

Согласно оценкам Rystad Energy, в отсутствие дальнейшего сокращения добычи цены на нефть в следующем году будут оставаться в районе $80 за баррель.

Компания отмечает, что встречи министерского комитета ОПЕК+ еще никогда не откладывались на четыре дня. Однако соглашение о снижении производства на предстоящем заседании все же будет достигнуто, ожидают в Rystad, не исключая при этом и вероятность тупика в переговорах.

Тем временем, Минэнерго США сообщило в среду, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 8,701 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста запасов нефти на 1,16 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли за неделю на 858 тыс. баррелей.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Объединенной вагонной компании" (-36,9%, до 22,6 рубля), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-17,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-15,2%), "ИК Русс-Инвест" (-13,1%), ПАО "РБК" (-12,1%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (-11,1% и -11,6% "префы"), ПАО "ТНС Энерго" (-10,3%), "Саратовэнерго" (-9,8%).

Компания "Инарктика" (-2,3%, до 946 рублей), ведущий производитель атлантического лосося форели в РФ, объявила SPO на Московской бирже. Как сообщается в пресс-релизе, в рамках размещения продающие акционеры - ООО "Инарктика Северо-Запад" и АО "ИГС Инвест" - предложат пакет обыкновенных акций компании в размере 3,3 млн штук, что составляет около 4% от общего количества акций. Диапазон цены - от 900 до 968,5 руб. за штуку. В результате SPO компания планирует увеличить долю акций в свободном обращении до не менее 18%, часть средств будет направлена на развитие бизнеса.

ПАО "Россети Юг" (-1,9%) в июле-сентябре 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 1,537 млрд рублей, что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (-0,04%) (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) за 9 месяцев 2023 года по МСФО составила 9,48 млрд рублей, что на 51% больше, чем за аналогичный период 2022 года, говорится в сообщении компании. В том числе выручка от услуг кикшеринга составила 9,47 млрд рублей, увеличившись на 66%. Чистая прибыль возросла в 1,9 раза - до 3,1 млрд рублей.

Выросли в четверг акции ПАО "Евротранс" (+8,4%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (+1,9%), бумаги ПАО "Куйбышевазот" (+1,7% и +4,2% "префы"), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+1,6%), бумаги ПАО "Южуралзолото" (+1,5%).

Накануне стало известно, что ПАО "НКХП" (+0,2%) может выплатить дивиденды по итогам января-сентября 2023 года. Как сообщается в материалах компании, вопрос о выплате дивидендов включен в повестку дня заседания совета директоров, которое состоится 23 ноября. Заседание пройдет в заочной форме.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,58 млрд рублей (из них 7,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,01 млрд рублей на бумаги Polymetal и 2,56 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").