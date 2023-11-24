Рубль стабилен к доллару и юаню в условиях отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,5175 руб./$1 (+11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 39,69 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,7 коп. - до 12,356 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нейтральное положение нацвалюты объясняется сниженной активностью инвесторов за счет выходного дня в США по случаю Дня благодарения, а также отсутствием заметных драйверов: нефтяные котировки чуть снижаются, оказывая некоторое давление на рубль, биржи стран АТР меняются разнонаправленно. Вместе с тем, некоторую поддержку рублю оказывает приближающийся день налоговых выплат - он приходится на вторник, 28 ноября.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,37 за баррель, что на 0,07% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,45 за баррель, что на 0,84% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 прибавляет 0,8%, китайский CSI 300 снижается на 0,53%, гонконгский Hang Seng теряет 1,38%, южнокорейский Kospi снижается на 0,5%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,22%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,06%.