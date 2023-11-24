Рынок акций открылся ростом индекса МосБиржи на 0,1%, индекс РТС просел на 0,6%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (Brent в конце недели торгуется выше $81 за баррель). Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,1% на фоне ослабления рубля, индекс РТС просел на 0,6%; лидерами роста выступают бумаги "Магнита" на новостях о прошедшем совете директоров по вопросу о дивидендах.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3223,7 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1141,57 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Доллар стоит 88,99 рубля (+0,59 рубля).

Подорожали акции "Магнита" (+2,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,6% "префы"), "Норникеля" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%).

Подешевели акции Polymetal (-2,4%), расписки OZON (-1%), TCS Group (-0,4%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "НЛМК" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 3200-3240 пунктов.

Для индекса МосБиржи сопротивлением выступает уровень 3240 пунктов. Ключевым событием четверга стало сообщение о том, что 22 ноября "Магнит" провел заседание СД, где обсуждались дивиденды по итогам 2022 года. На этих новостях котировки акций компании подскочили вечером в четверг на 3,5%, а стоимость бумаг поднималась к 6350 рублей – максимуму с середины декабря 2021 года. Оценить возможный дивиденд на данный момент проблематично. Не стоит забывать, что компания провела две программы обратного выкупа у нерезидентов, потратив на это 66 млрд рублей.

"Пока неизвестно, когда именно "Магнит" опубликует итоги заседания СД, однако надежды инвесторов на дивиденды могут способствовать росту акций до появления рекомендации совета директоров. Кроме этого, продолжаем позитивно смотреть на акции "Полюса", - отметил эксперт.

Слабее рынка выглядят акции Polymetal. Компания намерена обменять акции, которые котируются на "Московской бирже", на бумаги, которые будут выпущены на бирже "МФЦА" (AIX). Рынок воспринял новость негативно, поскольку бумаги в Казахстане торгуются с существенным дисконтом, а обмен будет снижать количество акций в обращении на "Мосбирже", говорит Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, на рынке акций РФ индекс МосБиржи остается в боковом тренде. Совет директоров "Магнита" 22 ноября обсуждал вопрос о дивидендах (стало известно в четверг вечером), но конкретного решения пока нет. Котировки компании показали существенный рост на вечерней сессии четверга.

Акции Polymetal рухнули в четверг, и есть вероятность дальнейшего снижения. Инвесторы негативно восприняли новость о планах Polymetal провести обмен акций на новые бумаги, выпущенные на Астанинской международной бирже (AIX). По сути, Polymetal предлагает инвесторам, у которых акции заморожены в НРД, обменять их на акции, торгующиеся на казахстанской AIX в соотношении 1 к 1. Этот план будет обсуждаться на встрече 8 декабря. На Астанинской бирже цены на акции Polymetal значительно ниже, чем на "Московской бирже", отмечает Кабаков.

Нефть пытается стабилизироваться после отката из-за опасений относительно отсрочки встречи ОПЕК+. В США биржи США в четверг были закрыты в связи с Днем благодарения, в пятницу будут сокращенные торги до 21:00 МСК. В пятницу у розничных компаний в США стартует неформальное начало праздничного сезона скидок. Однако руководители компаний выражают беспокойство относительно замедления расходов, что может повлиять на продажи после Дня благодарения и в праздничные дни. Реакция рынка на результаты продаж, подведенные в понедельник, может быть разнонаправленной, полагает Кабаков.

В США накануне биржи не работали в связи с празднованием Дня благодарения.

В Азии в пятницу динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют менее 0,1%).

Потребительские цены в Японии в октябре выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 3% в сентябре и достигли максимума за три месяца. Аналитики ожидали в прошлом месяце повышения на 3,2%, по данным Trading Economics.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце выросли на 2,9% в годовом выражении после подъема на 2,8% в сентябре. При этом эксперты ожидали более сильного ускорения роста - до 3%.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после снижения в предыдущие дни из-за переноса встречи министров ОПЕК+ с 26 на 30 ноября, что привнесло некоторую нервозность на рынок.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в пятницу составила $81,47 за баррель (+0,1% и -0,7% накануне), январская цена WTI - $76,52 за баррель (-0,7% к уровню среды). Основная сессия на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в четверг не проводилась из-за празднования в США Дня благодарения.

Тем не менее, эксперты полагают, что перенос не скажется на результатах встречи ОПЕК+, пишет MarketWatch. Аналитики Citi ожидают, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение производства на 1 млн б/с на первый квартал 2024 года, а остальные страны в целом пообещают придерживаться установленных квот до конца года.

Эксперты UBS также прогнозируют, что картель достигнет соглашения об ограничениях на добычу. При этом они ожидают сохранения волатильности цен на нефть в ближайшем будущем.