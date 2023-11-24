Восточный экономический форум в 2024 году пройдет 3-6 сентября

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Определены даты проведения IX Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2024 году, он пройдет с 3 по 6 сентября, сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

"В повестке форума, безусловно, будет выполнение поручений президента России по социально-экономическому развитию инфраструктуры региона", - сказал вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, которого цитирует пресс-служба фонда.

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков сообщил, что Восточный экономический форум стал значимой платформой для обсуждения инициатив России в регионе АТР, в международных структурах, таких как БРИКС и ШОС.

"ВЭФ – это в буквальном смысле деловой хаб на Дальнем Востоке, где представители бизнеса, научных кругов представляют свои перспективные проекты, находят партнеров, заключают сделки. ВЭФ 2023 года стал рекордным по общей сумме заключенных соглашений – 3 трлн 818 млрд рублей. Убежден, что ВЭФ-2024 станет знаковым событием для делового сообщества", - отметил Кобяков.

В VIII Восточном экономическом форуме, который прошел во Владивостоке 10-13 сентября этого года, приняли участие более 7 тыс. человек из 62 стран мира и территорий. Самые многочисленные делегации направили Китай, Индия, Мьянма, Филиппины, Лаос, Монголия.