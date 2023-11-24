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"ЛУКОЙЛ" выходит на розничный топливный рынок Восточной Сибири

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Две первые автозаправочные станции под брендом "ЛУКОЙЛа" начали работу в Красноярском крае, до конца года будут введены еще две станции, сообщили "Интерфаксу" в компании.

АЗС с логотипом компании 23 ноября заработали в Красноярске и поселке городского типа Березовка. Еще одна станция в Красноярске будет открыта 24 ноября, а в начале декабря появится четвертый объект.

Фирменное топливо ЭКТО 95 будет поставляться в регион с собственных нефтебаз "ЛУКОЙЛа" в Тюмени, флагманское топливо ЭКТО 100 – с "ЛУКОЙЛ –Нижегороднефтеоргсинтеза", дизельное топливо ЭКТО – с "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза". Также в реализации будет топливо ЕВРО, соответствующее стандарту экологического класса 5, уточняет компания.

Сеть АЗС "ЛУКОЙЛа" в 2022 году увеличилась на 6,3% и составила 5278 единиц, из которых 2788 находятся на территории РФ.

ЛУКОЙЛ Красноярский край
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