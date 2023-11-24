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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Структура Nordgold начнет размещение локальных бондов для замещения евробондов-2024

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Нерюнгри-Металлик", входящее в группу Nordgold, 29 ноября начнет размещение замещающих облигаций с погашением в 2024 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания может разместить до 400 тысяч облигаций номинальной стоимостью $1 000 каждая. Максимальный объем размещения составляет $400 млн, что соответствует номинальному объему выпуска евробондов Nordgold. Ставка купона по этому выпуску составляет 4,125%.

Сбор заявок будет проходить с 11:00 по Москве 29 ноября до 18:00 11 декабря. Планируемая дата окончания размещения - 14 декабря.

Nordgold разместил 5-летние евробонды на $400 млн в октябре 2019 года. Эмитентом является Celtic Resourses Holdings DAC.

В апреле 2022 года компания сообщила, что из-за технических сложностей, возникших у эмитента и поручителей по евробондам с перечислением средств на счет основного платежного агента, купон по этому выпуску не был выплачен в срок.

С июня 2022 года Nordgold находится под блокирующими санкциями США. После попадания в санкционные списки компания сообщила, что в рамках процесса сворачивания операций эмитент евробондов предлагает инвесторам обратиться со своими предложениями по продаже еврооблигаций группе. В сообщении отмечалось, что эмитент и поручители (ими выступают структуры Nordgold) могут быть ограничены в осуществлении долларовых платежей после завершения действия лицензии OFAC (срок действия истек 31 августа 2022 года). С тех пор компания публично не сообщала, каким образом она исполняет обязательства по евробондам.

В конце августа Nordgold предложил держателям евробондов перенести процентные платежи по ним на дату погашения. На собрании держателей евробондов компании 2 ноября эти предложения были одобрены.

Российские компании, имеющие в обращении евробонды, обязаны по указу президента в срок до 1 января 2024 г одаразместить замещающие локальные облигации. Если эмитент хочет действовать по другому сценарию, он должен получить разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Среди оснований, позволяющих претендовать на исключение - срок погашения еврооблигаций до 31 декабря 2024 года.

Nordgold входит в топ-10 золотодобытчиков России. Также у группы есть активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо.

Nordgold Нерюнгри-Металлик OFAC США Celtic Resourses Holdings DAC
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