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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 0,5%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу умеренно просел по индексам на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, стабилизации нефти (Brent вечером подорожала к $82 за баррель) и ослабления рубля.

Лидерами отката выступили бумаги Polymetal (-17,6%), обновившие минимум с января из-за планов обмена акций; подорожали на дивидендных ожиданиях акции "Магнита" (+3,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,1%, до 3217,76 пункта, индекс РТС снизился на 0,5%, до 1143,15 пункта ; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 3,4%.

К 18:50 по Москве доллар дорожал на 26 копеек, до 88,66 рубля (+0,26 рубля), максимум дня - 89,33 рубля/$1.

За неделю индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,4-1,9% на фоне снижения курса доллара на 1,34 рубля.

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Brent РТС Магнит Polymetal Мосбиржа WTI
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