Доллар подорожал на "Мосбирже" на 20 копеек, евро - почти на 50

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу доллар, евро и юань подорожали к рублю на "Мосбирже" на фоне фиксации прибыли перед выходными днями.

К 19:00 доллар подорожал на 20 копеек, до 88,6 рубля. Евро к этому времени подорожал на 49,75 копейки, до 97,07 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 33,39 копейки, до 92,41 рубля. Юань подорожал на 4,8 копейки - до 12,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов пятницы на фоне фиксации прибыли после роста в начале недели и перед выходными днями. В предыдущие дни существенную поддержку рублю оказывали подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября и высокие цены на нефть. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

"Российский рубль сегодня проявил некоторую слабость. Пара "доллар-рубль" к концу дня выросла примерно на 0,5%, поднявшись выше 88,5 рубля. На следующей неделе рубль может испытывать слабость на фоне окончания налогового периода", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"Рубль с открытия активно дешевел, но после старта основной сессии быстро отыграл почти все сегодняшние потери. Однако вскоре российская валюта вернулась к нисходящей динамике и завершила день в умеренном минусе. Давление на рубль может оказывать постепенное сокращение предложения иностранной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27-28 ноября, поэтому, скорее всего, большинство экспортеров уже продало валюту для этих целей. Спрос на валюту может увеличиваться из-за приближения окончания года, когда традиционно подскакивают расходы, как у госструктур и предприятий, так и у частного бизнеса и населения. Поэтому декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для рубля", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% - до $82,06 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,16% - до $76,97 за баррель.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном. Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства нефти.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 69,27 копейки, до 88,8133 рубля, и увеличил курс евро на 69,14 копейки, до 96,9187 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу укрепился на 64,64 копейки по отношению к среде и составил 88,7233 рубля. Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в четверг из-за праздничного выходного дня в США, где отмечали День благодарения.

Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 поднялся на 62,27 копейки и составил 88,8056 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 692,339 млн, из которых $477,213 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 215,126 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 56,7 копейки, до 96,7468 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 65,63 копейки, до 96,9359 рубля. Объем торгов евро составил 510,86 млн евро, из которых 215,304 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 295,556 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 23 ноября опустилась на 15 базисных пунктов - до 15,02% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 7 базисных пунктов - до 14,38% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,27% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 5 базисных пунктов, до 10,85% годовых.