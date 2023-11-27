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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня под влиянием внешнего негатива

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США и юань подрастают на Московской бирже на старте торгов в понедельник, рубль умеренно снижается под влиянием дешевеющей нефти и негатива на мировых рынках капитала.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 88,93 руб./$1 (+33 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 11,67 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,7 коп. - до 12,424 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", на рубль давят снижающиеся нефтяные котировки, а также общий негатив на мировых рынках капитала. Кроме того, нацвалюта практически не ощущает поддержки от компаний-экспортеров, которым предстоит во вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. Большинство компаний продавали валюту для этих целей на прошлой неделе, что позволяло рублю расти.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $79,95 за баррель, что на 0,78% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $74,88 за баррель, что на 0,86% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Участники рынка ждут перенесенной на эту неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не в очном. Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства нефти.

Американские фондовые индексы завершили с умеренными и слабонаправленными изменениями сессию в пятницу, однако выросли по итогам четвертой недели подряд.

Объем торгов на рынке акций в пятницу был существенно ниже обычного из-за укороченной сессии и того обстоятельства, что многие трейдеры ушли на длинные выходные по случаю Дня благодарения. Кроме того, не было важных статданных или отчетностей крупных компаний.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в понедельник снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,62%, китайский CSI300 снижается на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1,09%, южнокорейский Kospi - на 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,56%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,28%.

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