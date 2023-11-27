На старте торгов понедельника индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС снизился на 0,1%

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций открылись в понедельник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (цена Brent откатилась к $80 за баррель) в преддверии заседания ОПЕК+ по квотам, а также ослабления рубля. Дорожают бумаги "Магнита" на дивидендных новостях.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 3221,82 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1141,96 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1,2%.

Доллар подорожал на 26 копеек, до 88,86 рубля.

Подорожали акции "Магнита" (+1,2%), "РусГидро" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), Сбербанка (+0,5% и +0,3% "префы"), "Московской биржи" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Роснефти" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1% и +0,3% "префы").

Совет директоров ПАО "Магнит" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 рубля на обыкновенную акцию. Совокупный объем выплат может составить 42,001 млрд рублей, закрытие реестра акционеров 11 января 2024 года.

Подешевели акции "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,6%), Polymetal (-0,5%), "Русала" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), ПАО "Полюс"" (-0,3%), расписки TCS Group (-0,3%), бумаги "Норникеля" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Скорректированная EBITDA холдинга "Селигдар" (-1,4%) по итогам 9 месяцев 2023 года составила 14,7 млрд рублей, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщила компания. Консолидированная выручка подскочила в 1,8 раза, до 37,2 млрд рублей.

При этом по итогам 9 месяцев компания получила чистый убыток по МСФО почти 9 млрд рублей против прибыли годом ранее. Это было связано, прежде всего, с неденежным убытком от курсовых разниц, возникшим в результате переоценки обязательств в золоте в условиях роста цены золота в долларах и девальвации рубля, поясняет "Селигдар". Скорректированная чистая прибыль составила 3,5 млрд рублей.

Чистая прибыль по РСБУ ПАО "Казаньоргсинтез" (-0,7% и -2,2% "префы") (входит в "СИБУР") в январе-сентябре 2023 года упала на треть и составила 16,8 млрд рублей (против 25,1 млрд рублей годом ранее), говорится в бухгалтерской отчетности компании.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, негативный внешний фон будет оказывать давление на российские акции. Азиатские рынки в понедельник торгуются в "минусе", дешевеет нефть. Прибыль китайских предприятий все еще демонстрирует снижение. Нефть упала на фоне слабого прогноза роста спроса в 2024 году и разногласий в ОПЕК+ по вопросу квот на добычу. Отечественный рынок может показать снижение в начале торгов, реагируя на дешевеющую нефть. С другой стороны, рубль начинает новую неделю с ослабления, что будет оказывать поддержку бумагам экспортеров, считает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3180-3240 пунктов. Снижение цен на нефть и попытки пары доллар-рубль подрасти играют против российского рынка, однако сохраняющийся спрос на акции "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка может полностью это нивелировать, из-за чего индекс МосБиржи продолжит консолидироваться вблизи текущих уровней.

Драйвером для бумаг "ЛУКОЙЛа" выступает приближающаяся дивидендная отсечка. День инвестора, который пройдет 6 декабря, способствует росту акций Сбербанка, которые находятся на годовых максимумах. Во время вечерней торговой сессии в пятницу стали известны результаты заседания совета директоров "Магнита" - менеджмент рекомендовал выплатить 412,13 руб. на акцию в качестве дивидендов по итогам 2022 года. Сам факт возвращения компании к дивидендным выплатам выступает позитивным сигналом. Вполне вероятно, что по результатам 2023 года дивиденды могут оказаться еще выше, а сами бумаги могут вернуться в первый котировальный список в будущем. Акции Polymetal остаются под давление из-за желания компании произвести обмен бумаг. В предыдущие два дня акции подешевели на 30%, достигнув минимальных отметок с января, отмечает Головинов.

В США в пятницу индексы акций изменились на 0,1-0,3%, однако выросли по итогам четвертой недели подряд. По итогам недели Dow и S&P 500 прибавили 1,3%, Nasdaq Composite - 0,9%. Прирост по итогам четырех недель для S&P 500 стал рекордным с прошлого ноября.

Некоторые аналитики прогнозируют, что в этом году поведение потребителей в праздничный сезон будет больше напоминать доковидные годы, а значит, ритейлеры будут фиксировать более умеренные темпы роста продаж.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-0,4%).

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают снижение, трейдеры ждут встречи министров государств ОПЕК+, которая была перенесена с 26 ноября на 30 ноября.

К 10:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на 0,6%, до $80,08 за баррель (-1% в пятницу), январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,7%, до $75,02 за баррель (-2% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подешевела менее чем на 0,1%, WTI - на 0,7%, причем оба контракта завершили в минусе пятую неделю подряд.

Как сообщали СМИ, перенос встречи министров ОПЕК+ вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу, в то время как Саудовская Аравия продолжает добровольное ограничение производства.

Эти сообщения ослабили опасения трейдеров, связанные с возможностью еще более существенного сокращения добычи ОПЕК+, отмечает MarketWatch.