Глава Sumitomo Mitsui Дзюн Ота умер в возрасте 65 лет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Дзюн Ота умер в возрасте 65 лет, сообщает Kyodo News со ссылкой на пресс-службу второго по величине банка Японии.

Он умер 25 ноября. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Исполнять обязанности главы Sumitomo Mitsui будет вице-президент Тору Накашима.

Котировки акций банка подскочили на 40% с начала текущего года, а с апреля 2019 года, когда его возглавил Ота, они выросли примерно на 90%.

По итогам торгов в понедельник бумаги Sumitomo Mitsui подорожали на 2,1% вместе с общим подъемом финансового сектора.