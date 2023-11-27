Эксперты снизили прогнозы отгрузок пшеницы на экспорт в ноябре из-за непогоды на юге

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Эксперты зернового рынка снижают прогнозы отгрузок пшеницы на экспорт в ноябре из-за штормовой погоды на юге РФ. Новые оценки не превышают 4 млн тонн.

"Еще две недели назад стало ясно, что экспорт будет не более 4 млн тонн. Наша новая оценка отгрузок пшеницы составляет 3,8-4 млн тонн, хотя в начале месяца прогнозировали 4,3-4,5 млн тонн", - сообщил "Интерфаксу" генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

По его оценке, из-за непогоды терминалы Черного моря в ноябре потеряют 12 дней при средней потере для этого месяца в 8 дней. "Еще сложнее ситуация с портом Кавказ. И на Азове погода тоже не очень хорошая", - сказал он.

Оценивая экспорт в декабре, Рылько заявил, что "заказов много, но все будет, естественно, зависеть от погоды". "При идеальной погоде могли бы отгрузить близкий к рекордному объем. Но, скорее всего, ее не будет, потому что та непогода, которую сейчас видим, "заходит" и на начало декабря. И возможно, что последний месяц года будет неоптимальным. Так что проблемы не исключаются", - сказал он.

"По тому, как складывается ситуация, экспорт пшеницы в ноябре, скорее всего, будет 3,65 млн тонн, может быть и меньше, хотя по первоначальным данным он уверенно шел на 4,7 млн тонн", - прогнозирует эксперт зернового рынка Александр Корбут.

По его словам, при прогнозировании ноябрьского экспорта никто не рассчитывал на то, что море так долго и сильно будет неспокойным. "Экспорт, естественно снизился, что создает определенные сложности, потому что объемы уже занаряжены. Экспортные программы автоматически останавливаются, когда нет судовых отгрузок, накапливать ресурсы негде, они перейдут на декабрь, - сказал он. - Теперь весь вопрос в том, какая погода будет в следующем месяце".

"Но в принципе ничего критичного нет. Да, неприятно, да хотелось бы больше, но погода вносит свои коррективы. В декабре экспорт может восстановиться, накопленные объемы отгрузятся и в целом поставки могут достичь 4,5 млн тонн", - прогнозирует Корбут.

Эксперты аналитического центра АО "Русагротранс" также снизили прогноз экспорта пшеницы из РФ в ноябре из-за непогоды. Их новая оценка составляет 3,35 млн тонн против прежней в 4,3-4,4 млн тонн. В ноябре 2022 года, по их данным, на экспорт было отгружено 4,74 млн тонн пшеницы.

Они также прогнозируют восстановление экспорта в декабре до 4,4-4,5 млн тонн при условии улучшения погоды.

По данным Российского зернового союза, с 1 по 20 ноября РФ отгрузила на экспорт 2,1 млн тонн пшеницы, что на 38,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.