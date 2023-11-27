Deutsche Bank ждет роста индекса S&P 500 до рекордных 5100 пунктов к концу 2024 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Фондовый индекс S&P 500 к концу 2024 года поднимется до рекордных 5100 пунктов, что на 12% выше текущего уровня, прогнозирует команда экспертов Deutsche Bank Group AG.

Поддержку американскому рынку акций, как ожидается, будут оказывать ослабление инфляции в США и рост корпоративных прибылей.

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что базовая инфляция в Штатах замедляется, несмотря на устойчивость экономического роста.

"Дальнейшее ослабление вернет инфляцию к доковидным показателям, причем для этого не потребуется замедление роста ВВП", - говорится в обзоре экспертов.

Они отмечают, что рецессия в экономике США, если она наступит, будет мягкой и кратковременной. В связи с этим аналитики видят возможность лишь краткосрочного и небольшого спада на рынке акций.

Главный стратег Deutsche Bank по глобальным рынкам Бинки Чадха ожидает, что корпоративные прибыли в США в следующем году вырастут на 10% в том случае, если экономика столкнется с мягкой и кратковременной рецессией. Если же рецессии удастся избежать, прибыли американских компаний могут увеличиться на 19%.

Эксперты RBC Capital Markets и Bank of America также ожидают подъема S&P 500 до рекордного максимума в следующем году, полагая, что он достигнет отметки в 5000 пунктов.

Нынешний рекорд для индекса составляет 4796,56 пункта - он был зафиксирован в январе 2022 года.