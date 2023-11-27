Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

Deutsche Bank ждет роста индекса S&P 500 до рекордных 5100 пунктов к концу 2024 года

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Фондовый индекс S&P 500 к концу 2024 года поднимется до рекордных 5100 пунктов, что на 12% выше текущего уровня, прогнозирует команда экспертов Deutsche Bank Group AG.

Поддержку американскому рынку акций, как ожидается, будут оказывать ослабление инфляции в США и рост корпоративных прибылей.

Аналитики Deutsche Bank отмечают, что базовая инфляция в Штатах замедляется, несмотря на устойчивость экономического роста.

"Дальнейшее ослабление вернет инфляцию к доковидным показателям, причем для этого не потребуется замедление роста ВВП", - говорится в обзоре экспертов.

Они отмечают, что рецессия в экономике США, если она наступит, будет мягкой и кратковременной. В связи с этим аналитики видят возможность лишь краткосрочного и небольшого спада на рынке акций.

Главный стратег Deutsche Bank по глобальным рынкам Бинки Чадха ожидает, что корпоративные прибыли в США в следующем году вырастут на 10% в том случае, если экономика столкнется с мягкой и кратковременной рецессией. Если же рецессии удастся избежать, прибыли американских компаний могут увеличиться на 19%.

Эксперты RBC Capital Markets и Bank of America также ожидают подъема S&P 500 до рекордного максимума в следующем году, полагая, что он достигнет отметки в 5000 пунктов.

Нынешний рекорд для индекса составляет 4796,56 пункта - он был зафиксирован в январе 2022 года.

Deutsche Bank США Bank of America RBC Capital Markets S&P 500
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ РФ с января возобновит регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

ЦБ РФ с января возобновит регулярные операции с валютой по бюджетному правилу

Цена золота достигла максимума за шесть месяцев

Апелляция оставила в силе возврат в пользу РФ 96,9% акций "Метафракс Кемикалс"

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

Мировые рынки акций в ноябре показывают лучший подъем за 3 года

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

"СПБ биржа" опровергла сообщение о подаче документов на банкротство

"Газпром" сообщил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Газпром" сообщил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Новак заявил, что РФ готова расширить сотрудничество с Турцией в атомной сфере

"Газпром" фиксирует новый суточный максимум поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию

Золото дорожает и вновь приблизилось к $2000 за унцию
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });