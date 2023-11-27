Связанная с группой "Гута" компания стала резидентом САР в Калининграде

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область) пополнила международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Велрокс", говорится в материалах управляющей компании САР.

Основной профиль нового участника САР связан c вложениями в ценные бумаги и дилерской деятельностью.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Сейшельских островах под названием Valrox holdings Ltd.

Valrox, согласно данным из открытых источников, связана с другой компанией с Сейшельских островов - "Валтек Лтд" (Valteque Ltd). Valteque на конец 2022 года (последние опубликованные данные) являлась мажоритарным акционером (99,17%) АО "Теэра", которое выступало основным владельцем Гута-банка. Банк последние годы не публикует данные об акционерах, последний раз он указывал их в отчетности по итогам первого полугодия 2021 года.

Миноритарный (0,83%) акционер "Теэры" - АО "Трэди" в своей отчетности за 2022 год сообщил, что компанией на 99,99% владеет ЗАО "Спецстройэксперт". А это ЗАО в числе своих совладельцев указало ООО "Холдинговая компания "Гута".

Интересы группы "Гута", согласно данным на ее сайте, в настоящий момент сконцентрированы в кондитерском производстве (в группу входит холдинг "Объединенные кондитеры"), коммерческой недвижимости, сельском хозяйстве, рекреационном бизнесе, оказании медицинских услуг.