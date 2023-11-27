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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

НРД получил 6,3 млрд руб. для выплаты купона по евробондам "Россия-2026"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 6,3 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин НРД
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