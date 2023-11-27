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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:24

Выручка "Роснано" за 9 месяцев по РСБУ сократилась в 7 раз

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Выручка АО "Роснано" по РСБУ за 9 месяцев составила 1,8 млрд рублей, что в 7,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года (13,3 млрд рублей), говорится в бухотчетности компании.

Убыток от продаж возрос в 2,8 раза до 4,1 млрд рублей. Убыток до налогообложения составил 3 млрд рублей, сократившись в 1,8 раза.

Себестоимость составила 4,4 млрд рублей – в 2,9 раза меньше, чем годом ранее.

Чистый убыток составил 3 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше убытка за аналогичный период 2022 года.

АО "Роснано" создано в марте 2011 года путем реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". В конце 2021 года стало известно о финансовых проблемах госкорпорации: компания сообщила о проведении встречи с кредиторами и крупными держателями облигаций, где "было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок".

"Роснано" в начале октября 2023 года в своем отчете предупредило о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств и высокой вероятности возникновения признаков банкротства, если государством не будут приняты решения о предоставлении ликвидности для исполнения обязательств перед кредиторами.

Роснано
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