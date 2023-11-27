Рубль в понедельник умеренно опустился к основным валютам в ожидании новых стимулов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль снизился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов.

Курс доллара США составил 88,81 руб./$1 в 19:00, что на 20,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,28 руб./EUR1, подорожав на 20,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 20,6 копейки, до 92,62 руб. Курс китайского юаня повысился на 3 копейки до 12,39 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам торгов понедельника в ожидании новых стимулов. Ранее заметную поддержку рублю оказывала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам ноября. Во вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Банк России с января 2024 года возобновит проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году, говорится в сообщении ЦБ.

Ежедневный объем и направление проводимых на внутреннем валютном рынке операций в течение 2024 года будет определяться исходя из сальдо нескольких величин. ЦБ планирует в отдельном пресс-релизе в конце декабря 2023 года представить окончательный расчет итогового ежедневного нетто-объема операций на валютном рынке в январе 2024 года.

Банк России учтет информацию Минфина об использовании средств ФНБ в целях финансирования дефицита бюджета вне бюджетного правила и размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы в рублях.

Комментарии аналитиков

"По итогам прошлой недели рубль подорожал до уровня 88,6 руб. к доллару США. В своем анализе текущего курса мы опираемся на оценки помощника президента РФ по экономическим вопросам Максима Орешкина, заявившего на прошлой неделе, что рубль хоть и может еще укрепиться, но на кардинальные отклонения от нынешних равновесных значений рассчитывать не стоит. Возможное дальнейшее удорожание рубля может привести к корректировке правил продажи валютной выручки экспортерами. Мы сохраняем свой прогноз по курсу пары "доллар-рубль" на конец года, ожидаем, что он составит 95 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков.

"В преддверии основных налоговых платежей ситуация на валютном рынке в понедельник была достаточно спокойной. По итогам дня к вечеру рубль демонстрировал небольшое укрепление, однако в целом после достигнутых максимумов в середине прошлой недели российская валюта уже не укрепляется на предстоящих платежах в бюджет. В понедельник Банк России анонсировал возобновление с января 2024 г. операций на валютном рынке, связанных со средствами ФНБ, в том числе с учетом всех операций 2023 г. Предварительные расчеты позволяют предположить, что в совокупности операции ЦБ не столь существенно, но увеличат объем нетто-продаж валюты на рынке, что благоприятно для рубля, однако в целом влияние фактора пока скорее будет нейтральным. Заметной реакции валютного рынка на сообщение ЦБ в течение дня не наблюдалось", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В понедельник, 27 ноября, российский рубль консолидировался. Основная поддержка со стороны налогового периода рублю уже оказана. Теперь инвесторам предстоит найти точку равновесия для курса. Согласно сегодняшним новостям, Банк России с января следующего года возобновит покупку валюты в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупки будет рассчитываться исходя из равномерного распределения общей суммы на 12 месяцев согласно календарю. ЦБ не проводил таких работ с 10 августа 2023 года", - подчеркивает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Нефть

Падение цен на нефть замедлилось вечером в понедельник.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подешевели на 0,3% до $80,32 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизилась на 0,22% до $75,36 за баррель.

В центре внимания нефтяного рынка остается встреча министров ОПЕК+, которая была перенесена на 30 ноября с 26 ноября. Как писали СМИ, перенос был вызван разногласиями внутри группы, в частности, желанием Анголы и Нигерии наращивать добычу.

Куры валют

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 ноября на 10,88 копейки, до 88,7045 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,07 копейки, до 97,1594 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник опустился на 6,54 копейки по отношению к пятнице и составил 88,6878 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 снизился на 11,78 копейки и составил 88,6878 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 274,381 млн, из которых $439,791 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $834,59 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 36,59 копейки, до 97,1127 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 21,03 копейки, до 97,1462 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR496,25 млн, из которых EUR185,144 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR311,106 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка повысились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 ноября поднялась на 17 базисных пунктов - до 15,19% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 22 базисных пункта - до 14,60% годовых, на 3 месяца - повысилась на 11 базисных пунктов, до 13,38% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 13 базисных пунктов, до 10,98% годовых.