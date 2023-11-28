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Аналитики ждут у Antero наибольшего прироста прибыли в нефтегазовом секторе США

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Antero Resources в 2024 году может зафиксировать наибольший прирост прибыли среди крупных американских компаний нефтегазового сектора (с капитализацией выше $5 млрд), ожидают эксперты. Об этом пишет Barron's.

Консенсус-прогноз предполагает, что в 2023 году компания получит прибыль $0,77 в расчете на акцию. В 2024 году она может достигнуть $2,51, то есть вырасти в 3,3 раза (на 228%).

Далее следует Hess Corp., прибыль которой, как ожидается, составит $4,99 на акцию в 2023 году и $9,35 на акцию в 2024 году, то есть увеличится на 87%. У EQT Corp. аналогичные показатели прогнозируются на уровне $2,27 и $3,94 на акцию (рост на 74%), у Southwestern Energy Co. - $0,65 и $1,03 на акцию (подъем на 59%), у Civitas Resources - $10,2 и $16,09 на акцию (повышение на 58%).

Доходы представителей нефтегазовой отрасли выросли в 2021-2022 ггодах из-за восстановления спроса на углеводороды на фоне ослабления пандемии COVID-19, однако в 2023 году ситуация не такая благоприятная. Так, в последние три месяца котировки бумаг компаний этой отрасли показывали худшую динамику из-за падения цен на нефть.

В 2024 году эксперты ожидают смешанной динамики. Хотя большинство крупных компаний, вероятно, продемонстрируют повышение доходов, но у многих подъем будет незначительным. В частности, ожидается, что прибыль Exxon Mobil увеличится на 5%, Chevron Corp. - на 6%.

В число компаний, которые смогут существенно нарастить прибыль в следующем году, входит несколько производителей природного газа - EQT, Antero и Southwestern Energy. Аналитики ожидают подорожания газа в 2024 году, поскольку к концу года США планируют значительно увеличить мощности для экспорта СПГ.

Управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США прогнозирует среднюю стоимость природного газа в будущем году в $3,25 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU) по сравнению с $2,67 в 2023 году.

Civitas Resources добывает нефти в Колорадо и в последнее время расширяет свою деятельность в Пермском бассейне и в Нью-Мексико. Ожидается, что в следующем году компания увеличит добычу на 59% - гораздо больше, чем средняя нефтяная компания. Девять из десяти аналитиков, которые дают рекомендации для акций Civitas, советуют покупать их, по данным FactSet.

EQT США Civitas Hess Corp Antero Southwestern Energy
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