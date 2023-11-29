Фондовые индексы США выросли во вторник на заявлениях представителей ФРС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы.

Дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - заявил один из самых "ястребиных" руководителей Федрезерва. При этом Уоллер отметил, что, несмотря на обнадеживающие признаки, пока еще слишком рано говорить окончательно о том, что ФРС закончила цикл подъема процентных ставок.

Другой член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала, что "воодушевлена первыми сигналами ослабления экономической активности в четвертом квартале". Но, добавила она, "инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить, будет ли ее замедление устойчивым".

Индекс потребительского доверия в США в ноябре увеличился до 102 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре индикатор находился на отметке 99,1 пункта, а не 102,6 пункта, как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 101 пункта с объявленного прежде октябрьского значения, согласно данным Trading Economics.

Котировки акций Boeing Co. во вторник выросли на 1,4% (до $222,37) после того, как аналитики RBC Capital Markets улучшили рекомендацию для них до "выше рынка" с "на уровне рынка". Также они подняли прогнозную цену до $275 с $200.

Бумаги Avidity Biosciences Inc. подскочили в цене почти на 15% на новости о том, что компания расширяет сотрудничество в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний с Bristol Myers Squibb. Стоимость акций Bristol Myers опустилась на 0,2%.

Цена акций Newmont Corp. выросла на 6,3% вслед за повышением стоимости золота. Бумаги других представителей отрасли также подорожали, в том числе Barrick Gold - на 5,3%, Kinross Gold Corp. - на 3,2%.

Котировки бумаг Walmart Inc. увеличились на 1,2%, Tesla - на 4,5%, Microsoft Corp. - на 1,1%, Chevron Corp. - на 0,8%, Intel Corp. и Apple Inc. - на 0,3%.

В то же время акции Micron Technology подешевели на 1,8%. Производитель чипов памяти улучшил прогноз выручки на первый квартал 2024 финансового года, который завершится 30 ноября. Однако он также поднял оценку операционных расходов, что разочаровало инвесторов, отмечает MarketWatch.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 83,51 пункта (на 0,24%) - до 35416,98 пункта. Лидерами подъема среди компонентов индекса стали акции 3M Co., подорожавшие на 1,5%.

Значение Standard & Poor's 500 за день повысилось на 4,46 пункта (на 0,1%) и составило 4554,89 пункта.

Индекс Nasdaq Composite вырос на 40,73 пункта (на 0,29%) - до 14281,76 пункта.