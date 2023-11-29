Рубль немного вырос к доллару и слегка снизился к юаню в рамках коррекции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Доллар США немного снижается, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль умеренно повышается в рамках коррекции после заметного снижения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 89,1925 руб. (-24,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 58,23 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,4 коп. - до 12,505 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", локальное укрепление рубля объясняется высокими ценами на нефть. Инвесторы находятся в ожидании ключевых событий недели, в частности, заседания ОПЕК+, запланированного на четверг, 30 ноября.

Ранее поддержку рублю оказывала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам ноября. Во вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, компании перечислили в бюджет НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы и страховые взносы. По факту окончания периода к концу вторника рубль заметно ослаб.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $81,67 за баррель, что на 0,01% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,57 за баррель, что на 0,21% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник на заявлениях представителей Федеральной резервной системы (ФРС).

Дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американским ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией, заявил член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер.

"Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - заявил один из самых "ястребиных" руководителей Федрезерва. При этом Уоллер отметил, что, несмотря на обнадеживающие признаки, пока еще слишком рано говорить окончательно о том, что ФРС закончила цикл подъема процентных ставок.

Другой член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман также сказала, что "воодушевлена первыми сигналами ослабления экономической активности в четвертом квартале". Но, добавила она, "инфляция все еще слишком высока, и пока рано говорить, будет ли ее замедление устойчивым".

Вместе с тем, инвесторы ожидают публикации ФРС в среду регионального экономического обзора Beige Book.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 подрастает на 0,08%, китайский CSI 300 теряет 0,67%, гонконгский Hang Seng снижается на 1,8%, южнокорейский Kospi - на 0,17%, австралийский индекс S&P/ASX 200 растет на 0,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,15%.