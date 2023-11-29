"Система" редомицилировала в РФ головную компанию одежного ритейлера Concept Group

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Кипрская холдинговая структура одежного ритейлера Concept Group редомицилирована в специальный административный район в Калининграде под названием МКООО "Ренджкрофт", следует из данных ЕГРЮЛ и управляющей компании САР.

Согласно ЕГРЮЛ, МКООО зарегистрировано 28 ноября в результате редомициляции Rangecroft Limited. Гендиректор МКООО - Степан Зайцев.

Rangecroft Limited является 100-процентным владельцем ООО "Концепт Груп", ритейлера одежды, входящего в портфель активов ПАО АФК "Система".

"Данная компания (МКООО "Ренджкрофт" - ИФ) зарегистрирована в рамках процесса редомициляции Concept Group", - сообщили "Интерфаксу" в "Системе".

Concept Group (ООО "Концепт Груп") работает с 2005 года и является одним из ведущих производителей и федеральных ритейлеров в сегменте одежды с локализацией бизнеса в Санкт-Петербурге. Портфель Concept Group представлен брендами Acoola (детская одежда и аксессуары), Concept Club (женская одежда и аксессуары) и Infinity Lingerie (женское нижнее белье). Федеральная розничная и франчайзинговая сеть Concept Group насчитывает 267 магазинов, из которых 100 были открыты в 2023 году.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2022 году выручка ООО "Концепт Груп" составила 6,4 млрд рублей, сократившись на 13% к 2021 году. Чистый убыток составил 613,3 млн рублей.