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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Британская BCS Prime Brokerage выйдет из группы БКС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Финансовая группа БКС находится в процессе переговоров о своей 90,1%-ной доли в британском подразделении – BCS Prime Brokerage Ltd, сообщается в отчете дочерней компании.

Сумма и вторая сторона сделки не указываются. Отмечается, что на момент подписания отчетности покупатели завершили процедуры due diligence, ведутся переговоры по финальному контракту. Для совершения сделки требуется получить одобрение финансового регулятора Великобритании (FCA).

Компания ожидает, что структура ее собственников и фондирования изменится до конца 2023 года.

BCS Prime Brokerage также планирует закрыть московский филиал и передать функции поддержки и IT в Великобританию. Компания нацелена на переориентацию на международный бизнес и отделение от российского бизнеса других компаний группы БКС.

Чистая прибыль BCS Prime Brokerage по итогам 2022 года выросла в 5 раз до $40 млн. При этом активы за прошлый год существенно сократились – с $1,2 млрд до $245 млн.

BCS Prime Brokerage на 100% принадлежит финансовой группе БКС, непосредственной холдинговой структурой является кипрская FG BCS Ltd.

BCS Prime Brokerage БКС
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