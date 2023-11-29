В ЦБ отметили, что пока не ясна роль указа в росте продажи валюты экспортерами

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Введение обязательной реализации валютной выручки экспортерами в октябре имело эффект, в том числе психологический, но переоценивать его влияние пока не стоит: продажи валюты росли на фоне повышения цен на сырье, как повлиял именно указ, не ясно, считает директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

"Мы действительно наблюдаем, что экспортеры увеличили продажу экспортной выручки, но по-прежнему остается вопрос, они это сделали, потому что им приказали это сделать, то есть по указу, или по другим причинам. Однозначного ответа на этот вопрос нет", - сообщил Морозов на конференции "Инвестиции 2024 - идеи и стратегии в меняющемся мире".

Он отметил, что объемы продажи экспортной выручки достаточно хорошо коррелируют с объемом экспорта, прежде всего, нефтяного, с лагом в два месяца.

"То увеличение продаж, мы видим, что нефтяники активизировались с продажами валюты, оно корреспондирует с тем движением цен на нефть вверх, которое происходило какое-то время назад", - заявил глава департамента ЦБ.

Если бы дополнительного требования по реализации экспортной выручки не было, то все равно объемы продажи валюты экспортерами увеличились бы, добавил он.

"Это не означает, что регулятивные меры не играли никакой роли, они сыграли роль, и психологический канал работал, безусловно, и действительно есть увеличение продаж других экспортеров, но я бы все-таки влияние этих мер не переоценивал", - заявил Морозов.

Указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)" президент РФ Владимир Путин подписал в середине октября. В перечень вошли 43 группы компаний, "относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства".