Рост промпроизводства в РФ в октябре замедлился до 5,3% с 5,6% в сентябре

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Рост промпроизводства в РФ в октябре 2023 года замедлился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в сентябре после 5,4% в августе, 4,9% в июле, 5,8% в июне, 6,7% в мае и 4,9% в апреле, говорится в опубликованном в среду докладе Росстата.

Показатели по промышленности в октябре 2023 года совпали с ожиданиями аналитиков, которые, согласно подготовленному "Интерфаксом" в начале ноября консенсус-прогнозу, оценивали октябрьский рост промпроизводства в РФ также на уровне 5,3%.

За январь-октябрь 2023 года, по оценке Росстата, промпроизводство выросло на 3,5%.

С исключением сезонного и календарного факторов в октябре 2023 года, по оценке Росстата, промышленность РФ снизилась на 0,4% к предыдущему месяцу после роста на 0,3% в сентябре, снижения на 0,3% в августе, нулевой динамики в июле, снижения на 0,2% в июне, роста на 0,8% в мае и роста на 1,7% в апреле.

В октябре 2023 года немного замедлился рост в обрабатывающих отраслях - до 9,5% в годовом выражении после увеличения показателя на 10,9% в сентябре. В целом за январь-октябрь 2023 года производство в обрабатывающих секторах выросло на 7,4% к январю-октябрю 2022 года.

В добывающем секторе в октябре 2023 года промпроизводство снизилось на 0,1% г/г после снижения на 0,7% в сентябре. В целом за январь-октябрь снижение в добыче составило 1,1%.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха в октябре был зафиксирован рост на 1,3% в годовом выражении после снижения на 3,0% в сентябре (за январь-октябрь 2023 года - рост на 0,2%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов рост в октябре составил 3,5% после роста на 0,3% сентябре (за январь-октябрь показатель снизился на 2,0%).

Отрасли, показавшие в октябре 2023 года значительный рост по сравнению с октябрем 2022 года: изготовление мебели - рост на 45,7%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 41,0%; производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) - на 34,5%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 31,4%; выпуск прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 27,7%; производство электрического оборудования - на 25,4%; производство кожи и изделий из кожи - на 23,0%; производство прочих готовых изделий - на 20,2%; химическое производство - на 15,6%, выпуск резиновых и пластмассовых изделий - на 13,7%; выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - на 13,8%; производство машин и оборудования, не включенного в другие группировки, (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - на 12,7%; обработка древесины и производство изделий из дерева - на 12,4%.

Отрасли, снизившие объемы производства в октябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: производство табачных изделий - на 28,2%; добыча прочих полезных ископаемых, включая камень, щебень и песок - на 15,7%; производство кокса и нефтепродуктов - на 1,9%; выпуск одежды - на 0,9%; добыча металлических руд - на 0,5%.

В 2023 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 3,5% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале ноября).

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост промышленности в 2023 году на 3,6% (прогноз был повышен в сентябре с апрельских 0,2%).

Как сообщалось, по уточненным данным Росстата, в 2022 году промпроизводство в РФ выросло на 0,6%, а не снизилось на 0,6% (такова была первая оценка Росстата).