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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Инвестиции в основной капитал в РФ в III квартале подскочили на 13,3%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в основной капитал в РФ в III квартале 2023 года выросли на 13,3% по сравнению с III кварталом 2022 года, говорится в докладе Росстата.

Как сообщалось, за II квартал 2023 года рост инвестиций в основной капитал составлял 12,6%, за I квартал рост составлял 0,7% в годовом выражении.

Скачок инвестиций в III и II кварталах 2023 года отчасти объясняется низкой базой – в III квартале 2022 года рост инвестиций составил 2,3%, во II квартале 2022 года - 3,3% после скачка на 13,8% в I квартале 2022 года.

В целом за январь-сентябрь 2023 года Росстат оценил рост инвестиций в основной капитал по сравнению с январем-сентябрем 2022 года в 10,0%.

В номинальном выражении объем инвестиций составил в январе-сентябре 2023 года 20 трлн 017,8 млрд рублей (в том числе в III квартале - 8 трлн 392,1 млрд рублей, во II квартале - 6 трлн 989,9 млрд рублей, в I квартале - 4 трлн 635,8 млрд рублей).

Как сообщалось, инвестиции в основной капитал в РФ в 2022 году выросли на 4,6%.

В 2023 году Минэкономразвития ожидает (согласно прогнозу от сентября) рост инвестиций на 6,0%. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных в начале ноября, по динамике инвестиций на 2023 год предполагает их рост на 5,9%. Очевидно, что на фоне сильных данных за III квартал эти оценки слишком консервативны и будут существенно пересмотрены в большую сторону.

Росстат
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