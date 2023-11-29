Рынок облигаций США может показать лучший месячный рост почти за 40 лет

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Котировки американских облигаций в ноябре 2023 года могут зафиксировать самый существенный месячный прирост почти за 40 лет благодаря усилению оптимизма относительно того, что Федеральная резервная система начнет снижение процентных ставок в следующем году, пишет Financial Times.

Рассчитываемый агентством Bloomberg индекс US Aggregate Bond, который учитывает среднесрочные инструменты с фиксированной доходностью инвестиционного уровня в США, увеличился с начала этого месяца на 4,3%, что является максимальным повышением с 1985 года.

Два предыдущих года данный индикатор заканчивал "в минусе", и если он снизится по итогам третьего года - это станет первым подобным спадом за 47 лет. Ноябрьский рост вывел индекс в "зеленую зону", и сейчас он находится примерно на 1,5% выше уровня на конец прошлого года.

Котировки фьючерсов на размер базовой ставки ФРС говорят о том, что инвесторы ожидают ее сокращения на четверть процентного пункта к середине следующего года. При этом еще месяц назад рынок не видел шансов на снижение в 2024 году.

Доходность десятилетних гособлигаций США упала до 4,25% годовых по сравнению с максимальных за 16 лет 5,02% годовых месяц назад. Оптимизм инвесторов поддержали заявления члена совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера, который считается одним из самых "ястребиных" руководителей Федрезерва.

Он высказал мнение, что дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики американского ЦБ, возможно, не понадобится, учитывая явные признаки того, что темпы экономического роста замедляются до такой степени, которая необходима для полного контроля над инфляцией. "Я все более уверен в том, что в настоящее время есть хорошие возможности для замедления экономики и возврата инфляции к 2%", - сказал Уоллер.

"Комментарии, исходящие от "ястреба", имеют большое значение. Это определенно открывает двери для снижения ставок в первом полугодии", - считает главный международный аналитик Deutsche Bank в Нью-Йорке Алан Раскин.

Кроме того, позитивное влияние на настроения оказали статданные.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 5,2% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о росте на 4,9%.

Аналитики в среднем прогнозировали менее значительный пересмотр показателя - до 5%, согласно результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Также FT сообщила о том, что инвестирующие в бонды фонды в ноябре привлекли свыше $17 млрд денежных средств, что может стать самым лучшим чистым притоком инвестиций с июля 2022 года.