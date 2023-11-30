Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в III кв. составила 467 млрд рублей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в третьем квартале составила 467 млрд руб., сообщила компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 397 млрд руб. Наиболее близким оказался прогноз Sber CIB - 420 млрд руб.

За 9 месяцев чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", выросла в 1,8 раза год к году, до 1,071 трлн руб., что преимущественно объясняется ростом EBITDA.

Выручка с начала года составила 6,612 трлн руб., что на 8,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошло года в результате снижения цен на нефть. При этом выручка за третий квартал увеличилась на 33,3% квартал к кварталу, достигнув 2,732 трлн руб.

Показатель EBITDA за 9 месяцев вырос на 19,3%, до 2,403 трлн руб. "Лучшая динамика показателя EBITDA по сравнению с выручкой связана с контролем над расходами, увеличением объемов реализации в восточном направлении и повышением эффективности экспортных поставок", - поясняет "Роснефть". В третьем квартале показатель EBITDA достиг 1,002 трлн руб. Удельные расходы на добычу углеводородов в отчетном квартале составили $2,5/барр.н.э.

Капитальные затраты компании в январе-сентябре составили 909 млрд руб., что на 10,6% выше год к году и обусловлено плановым выполнением работ в сегменте "Разведка и добыча". Показатель за третий квартал зафиксирован в 310 млрд руб.

Свободный денежный поток за 9 месяцев вырос на 50,1%, до 1,157 трлн руб., из которых 723 млрд руб. пришлось на третий квартал.