Профсоюз UAW хочет расшириться за счет работников Tesla и еще 12 производителей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Профсоюз работников американского автопрома United Auto Workers (UAW) призвал вступить в него персонал Tesla, Rivian, Bayerische Motoren Werke AG и других компаний.

"Настало время для не входящих в профсоюзы работников автомобильной промышленности присоединиться к UAW и добиться экономической справедливости в Toyota, Honda, Hyundai, Tesla, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Mazda, Rivian, Lucid, Volvo и других компаниях", - говорится на сайте объединения.

Одну из "самых мощных кампаний" по пополнению своих рядов UAW проводит на заводе Toyota в Джорджтауне (штат Кентукки), где заняты около 7,8 тыс. работников, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза.

Ранее в ноябре UAW и "большая тройка" детройтских автопроизводителей (Ford, General Motors и Stellantis) утвердили четырехлетние коллективные соглашения, предполагающие в том числе повышение оплаты труда примерно на 25%. Этому предшествовало примерно 1,5 месяца забастовок.

Как стало известно в этом месяце, Toyota и Honda на фоне успеха UAW решили добровольно повысить зарплаты своим работникам - на 9% и 11% соответственно.