Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Профсоюз UAW хочет расшириться за счет работников Tesla и еще 12 производителей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Профсоюз работников американского автопрома United Auto Workers (UAW) призвал вступить в него персонал Tesla, Rivian, Bayerische Motoren Werke AG и других компаний.

"Настало время для не входящих в профсоюзы работников автомобильной промышленности присоединиться к UAW и добиться экономической справедливости в Toyota, Honda, Hyundai, Tesla, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen, Mazda, Rivian, Lucid, Volvo и других компаниях", - говорится на сайте объединения.

Одну из "самых мощных кампаний" по пополнению своих рядов UAW проводит на заводе Toyota в Джорджтауне (штат Кентукки), где заняты около 7,8 тыс. работников, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза.

Ранее в ноябре UAW и "большая тройка" детройтских автопроизводителей (Ford, General Motors и Stellantis) утвердили четырехлетние коллективные соглашения, предполагающие в том числе повышение оплаты труда примерно на 25%. Этому предшествовало примерно 1,5 месяца забастовок.

Как стало известно в этом месяце, Toyota и Honda на фоне успеха UAW решили добровольно повысить зарплаты своим работникам - на 9% и 11% соответственно.

UAW Tesla Honda Nissan Rivian Mercedes-Benz Toyota
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Альфа-банк спрогнозировал повышение ставки ЦБ в декабре до 17%

Судоходство на подходах к черноморским портам по-прежнему ограничено

"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

"Яндекс" в 2024 году запланировал удвоить парк роботов-доставщиков

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев уточнен до 1,05 трлн рублей с 1,235 трлн рублей

"СПБ биржа" намерена продолжать работу и готовит новые проекты

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

"СПБ биржа" рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод активов клиентов

Стоимость автозапчастей в справочниках РСА увеличится на 9,8% с 19 декабря

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина

Сечин подверг критике налоговую политику Минфина
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });