Петербургская биржа в этом году будет торговать до 29 декабря включительно

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) будет торговать по основным видам товаров до 29 декабря 2023 года включительно, после новогодних праздников она возобновит торги 9 января, говорится в сообщении биржи.

"Последним торговым днем является 29 декабря в секциях: "Нефтепродукты", "Лес и стройматериалы", "Нефть", "Энергоносители", "Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы", "Минеральное сырье и химическая продукция", "Металлы и сплавы" и секции срочного рынка", - говорится в сообщении.

Исключение составят торги в секции "Нефтепродукты" на условиях поставки "франко-резервуар ОТП" на базисах, по которым оператором товарных поставок выступает ПАО "Транснефть". Последним торговым днем по этим инструментам является 25 декабря 2023 года.