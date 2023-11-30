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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

ВВП Канады в III квартале неожиданно упал на 1,1% год к году

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Канады в третьем квартале снизилась на 1,1% в пересчете на годовые темпы, показав худшую динамику со второго квартала 2021 года, сообщило статуправление страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали подъем на 0,1-0,2%, по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch. ЦБ Канады ожидал роста на 0,8%.

Согласно пересмотренным данным, ВВП во втором квартале увеличился на 1,4%. Ранее сообщалось о снижении на 0,2%.

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По сравнению с предыдущими тремя месяцами объем канадской экономики в июле-сентябре сократился на 0,3% после роста на аналогичную величину кварталом ранее.

Потребительские расходы в третьем квартале не изменились относительно предыдущего квартала, как и кварталом ранее. Инвестиции в строительство жилья повысились на 2%, подъем зафиксирован впервые с начала 2022 года.

Экспорт снизился на 1,3% после аналогичного роста кварталом ранее, импорт сократился на 0,2% (во втором квартале показатель вырос на 1,1%).

Канада
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