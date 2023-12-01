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"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS
Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel вновь начали выпускаться с антиблокировочной системой тормозов (ABS) и двигателями экологического стандарта Евро-5, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

Отмечается, что калибровки и блоки управления двигателей под стандарт "Евро-5" разработаны в России. "Автомобили, соответствующие стандарту Евро-5, прошли полный цикл испытаний в условиях различных температур, горные тесты, испытания на электромагнитную совместимость и т.д. ABS также появилась на внедорожниках Niva после реинжиниринга и комплекса проведенных испытаний", - сообщает автопроизводитель.

Эко-стандарт "Евро-5" и антиблокировочная система теперь доступны на всех комплектациях Niva Travel и Niva Legend.

Кроме того, на топ-версиях Niva Travel также стали доступны круиз-контроль с функцией ограничителя скорости, бортовой компьютер, постоянная подсветка комбинации приборов и двухцветные легкосплавные диски колес.

Производство моделей Niva ведется на заводе "АвтоВАЗа" в Тольятти.

АвтоВАЗ Lada Niva Legend Lada Niva Travel
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