В "Газпроме" сменился многолетний гендиректор чеченских РГК и ГРО

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Генеральным директором ООО "Газпром газораспределение Грозный" и ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" назначен Анвар Лечхаджиев, сообщает пресс-служба "Газпром межрегионгаза".

На этом посту Лечхаджиев сменил Ломали Баймурадова, который возглавлял "Газпром газораспределение Грозный" и "Газпром межрегионгаз Грозный" с 2018 года. Оперативно уточнить причину ухода Баймурадова "Интерфаксу" не удалось.

Лечхаджиев с 2022 года занимал должность первого заместителя генерального директора ООО "Газпром газораспределение Грозный", а с 2023 года также занимал пост заместителя гендиректора по экономике и финансам ООО "Газпром межрегионгаз Грозный".

ООО "Газпром газораспределение Грозный" осуществляет транспортировку природного газа потребителям Чечни, техническое обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, проектирование сетей газораспределения и газопотребления и подключения к ним. Компания осуществляет эксплуатацию 9,439 тыс. км газопроводов в Чечне, в том числе балансовые газопроводы - 3,782 тыс. км, арендуемые - 837,3 км. Выручка компании в 2022 году выросла на 5,5% - до 2,236 млрд рублей, чистый убыток - в 5,2 раза, - до 284,107 млн рублей.

ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" обеспечивает поставку газа потребителям, а также учет потребления газа в Чечне. 99,99% в компании принадлежит ООО "Газпром межрегионгаз", 0,01% - АО "Газпром газораспределение". Выручка "Газпром межрегионгаз Грозного" в 2022 году выросла на 11% - до 14,184 млрд рублей, чистый убыток увеличился на 25,9% - до 6,556 млрд рублей.