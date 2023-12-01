Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

Cepsa за 1 млрд евро построит в Испании завод по производству "зеленого" метанола

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Испанская Cepsa и ее партнер C2X на климатической конференции COP28 заявили о планах реализации совместного проекта по поставке "зеленого" метанола для различных отраслей промышленности, включая химическую и судоходную.

Инвестиции в строительство завода в порту Уэльве на юге Испании составят до 1 млрд евро. Объект станет одним из пяти крупнейших производств "зеленого" метанола в мире с годовой производственной мощностью 300 тысяч тонн, что поможет предотвратить выбросы до 1 млн тонн ископаемого CO2, говорится в пресс-релизе Cepsa. В перспективе производительность предприятия может возрасти до 380 тысяч тонн.

Окончательное инвестиционное решение ожидается в 2025 году.

Владельцами Cepsa являются Mubadala и Carlyle. Контрольный пакет C2X принадлежит AP Moller Holding, миноритарием которой выступает AP Moller - Maersk.

Зеленый метанол производится с использованием зеленого водорода и неископаемых источников углерода, улавливаемых из атмосферы или отходов сельского и лесного хозяйства, и может заменить ископаемый метанол, сокращая выбросы углерода в трудно поддающихся сокращению отраслях, таких как морские перевозки на дальние расстояния и другие сферы, например, производство химикатов и пластмасс.

По прогнозам, к 2050 году спрос на метанол может утроиться примерно до 300 млн тонн в год, причем большая часть будет приходиться на "зеленый" метанол.

Mubadala Уэльве Испания Carlyle Cepsa Moller-Maersk COP28
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Масложировой союз назвал риски для будущего урожая масличных культур

В Москве изменят порядок расчета оплаты за отопление

В Москве изменят порядок расчета оплаты за отопление

Часть требований по иску к ЦБ из-за остановки торгов в 2022 году передали в Мосгорсуд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

Добыча нефти в США в сентябре обновила мировой рекорд

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

"АвтоВАЗ" возобновил выпуск Niva с двигателем Евро-5 и ABS

Тинькофф банк разместил локальные облигации на $288,65 млн

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги

Суд обязал "Уральские авиалинии" не включать автоматически в договор платные допуслуги
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });