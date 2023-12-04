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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Alaska Air покупает Hawaiian Airlines примерно за $1,9 млрд

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Alaska Air Group, пятая по величине авиакомпания США, договорилась о покупке Hawaiian Airlines у Hawaiian Holdings примерно за $1,9 млрд с учетом долга, говорится в пресс-релизе покупателя.

В рамках сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, Alaska Air выплатит по $18 за акцию Hawaiian Airlines. Оба бренда сохранятся.

Советы директоров продавца и покупателя уже одобрили транзакцию. Ее закрытие ожидается в ближайшие 12-18 месяцев.

Чистый долг Hawaiian Airlines составляет порядка $900 млн.

Hawaiian Airlines Alaska Airlines
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