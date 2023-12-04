Минфин не согласился перевести новые нефтяные участки в Западной Сибири на НДД

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минфин выступил против предложения нефтяных компаний по переводу новых участков в Западной Сибири с обычной системы налогообложения на налог на дополнительный доход (НДД), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. Такую идею правительство обсуждало осенью после августовского совещания в ХМАО.

В Минфине ситают, что расширение НДД может привести к выпадающим доходам бюджета, поскольку произойдет "переток" добычи на льготируемые участки вместо ее поддержания на месторождениях с полной ставкой НДПИ, сообщает издание.

Минфин не поддержал расширение периметра НДД за счет включения в него новых участков четвертой группы. Речь идет о новых месторождениях в Западной Сибири с выработанностью менее 5% и совокупными запасами не более 50 млн тонн в год. Проработать возможность расширения периметра НДД предложили Минэнерго и глава ХМАО Наталья Комарова, которая говорила, что нефтяные компании хотели перевести 70 участков с обычной налоговой системы на НДД.

В Минфине подтвердили информацию "Коммерсанта". Расширение периметра НДД создаст более благоприятные экономические условия для разработки участков недр по сравнению с добычей нефти на участках, по которым применяется НДПИ без льгот, пояснили ведомстве, отметив, что сейчас в России отсутствуют тенденции к снижению добычи нефти.

"Как следствие, существует вероятность вытеснения текущей добычи нефти, в отношении которой применяется НДПИ без льгот, за счет объемов добычи нефти, к которым применяется льготный режим налогообложения, что приведет к сокращению запланированных доходов бюджета", - считают в министерстве.

Минфин готов рассматривать налоговое стимулирование добычи нефти и газа, начиная с 2027 года при предоставлении "соответствующих финансово-экономических обоснований", подчеркивают в ведомстве.

Там напомнили, что в 2022 году было принято решение о расширении периметра НДД на ряде участков недр в ХМАО-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Коми, Томской и Омской областях. Кроме того, с 2024 года в третью группу НДД переводятся участки, на которых не менее 70% годовой добычи приходится на сверхвязкую нефть. Существовавшие прежде налоговые льготы по НДПИ для сверхвязкой нефти были отменены с 2021 года, это в основном коснулось "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти".

Ключевое отличие НДД от НДПИ в том, что базой для уплаты первого являются не объемы добычи, а выручка, уменьшенная на понесенные затраты. Такой подход улучшает экономику разработки новых месторождений, а также зрелых активов с высокими затратами на поддержание добычи.