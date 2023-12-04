Индекс МосБиржи в падении протестировал уровень 3100 пунктов

В первую минуту торгов индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 1%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник на российском рынке акций продолжилось снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (цена Brent утром снизилась близко к $78 за баррель).

Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, утром в понедельник в падении протестировал рубеж 3100 пунктов, обновив минимум с конца сентября на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры.

Индикатор в начале торгов падал на 1,5% до 3096,51 пункта (-1,5%), после чего к 10:18 отскочил до 3105,04 пункта (-1,2%); индекс РТС снизился на 1,5%, до 1078,76 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар подорожал на 27 копеек, до 90,68 рубля.

В лидерах отката выступили акции "Сургутнефтегаза" (-2,3%), "РусГидро" (-2,3%), "Интер РАО" (-2,2%), "МТС" (-2,1%), "Роснефти" (-2%), "Яндекса" (-2%), ВТБ (-1,8%), расписки OZON (-1,7%), TCS Group (-1,6%), бумаги "Газпрома" (-1,6%), "Татнефти" (-1,5%).

К 10:01 индекс МосБиржи снижался на 0,8%, до 3116,84 пункта, индекс РТС снижался на 1%, до 1084,01 пункта.

Во "втором эшелоне" акции "ЭЛ5-Энерго" подорожали на 3,2% на новостях об ожидаемом выкупе пакета бумаг компании "ЛУКОЙЛом". ПАО "ЛУКОЙЛ" получило разрешение на приобретение принадлежащих UROC Limited 2,6 млрд акций ПАО "ЭЛ5-Энерго", говорится в опубликованном 1 декабря распоряжении президента.

Акционерный капитал "ЭЛ5-Энерго" разделен на 35,37 млрд обыкновенных акций. По данным компании на апрель 2023 г., UROC Limited принадлежит 7,4% капитала. Таким образом, "ЛУКОЙЛ" получил разрешение на приобретение всей доли UROC. Доля нефтяной компании в "ЭЛ5-Энерго" может увеличиться с 56,44% до 63,84%.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3100-3150 пунктов. "Вполне вероятно, что российский рынок предпримет попытки подрасти, однако, учитывая падение нефтяных цен, крайне маловероятно, что по итогам дня индекс окажется в "плюсе". На фоне сильного роста цен на золото и общую безыдейность, в качестве идей для покупки стоит рассматривать лишь бумаги золотодобытчиков", - считает аналитик.

Риски дальнейшего повышения ставки Банка России, падение цен на нефть и отсутствие факторов, которые бы могли вернуть индекс МосБиржи к росту, полностью нивелируют ослабление рубля, полагает аналитик. На фоне приближения дивидендной отсечки лучше рынка могут остаться бумаги "ЛУКОЙЛа". Цены на золото продолжают расти на ожиданиях завершения цикла повышения ставки ФРС. Что касается бумаг Сбербанка, то они могут не сохранить поддержку 272-274 рублей, что увеличивает вероятность увидеть бумаги компании ниже отметки 270 рублей, считает Головинов.

В США в пятницу индексы акций выросли на 0,6-0,8%, S&P 500 (+0,6%) завершил сессию на максимуме с начала текущего года, Dow Jones (+0,8%) - на пике с января 2022 года.

Все три основных индекса завершили в "плюсе" пятую неделю подряд на фоне продолжающегося падения доходностей американских гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система начнет снижать базовую ставку в следующем году, отмечает MarketWatch.

Доходности US Treasuries продолжили падение в пятницу, несмотря на заявление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным. "Пока рано говорить с уверенностью о том, что мы достигли в достаточной мере ограничительного состояния политики, или обсуждать сроки ее смягчения", - сказал Пауэлл в ходе выступления на мероприятии в колледже Спелман в Атланте.

"Мы готовы продолжить ужесточение политики, если это будет необходимо", - заявил он.

Пауэлл при этом отметил, что шаги, предпринятые Федрезервом ранее, сделали его политику "довольно ограничительной". Именно эта фраза была воспринята трейдерами как "голубиный" сигнал, поскольку еще несколько недель назад глава ФРС говорил о ней как просто об "ограничительной", говорит главный экономист LPL Financial Джеффри Роуч. "Я думаю, вполне справедливо, что трейдеры ухватились за эту тонкость", - отметил эксперт, слова которого приводит Market Watch.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали продолжающийся спад активности в производственном секторе США.

Индекс ISM Manufacturing, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в ноябре остался на уровне предыдущего месяца - 46,7 пункта. Эксперты в среднем ожидали его повышения до 47,6 пункта, по данным Trading Economics. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остается ниже этой отметки уже 13 месяцев подряд.

В Азии в понедельник на рынках акций отмечается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,3%).

Бумаги самого закредитованного девелопера в мире China Evergrande выросли на 9,2%. Гонконгский суд по просьбе компании перенес на 29 января запланированное на понедельник слушание по делу о реструктуризации ее долга, превышающего $300 млрд. По словам адвоката Evergrande, застройщику требуется время на доработку плана реструктуризации. Судья Линда Чан в октябре говорила, что это слушание будет последним перед вынесением вердикта. Если кредиторы отвергнут план реструктуризации, суд может вынести решение о ликвидации компании, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник продолжают снижение после отката в пятницу и по итогам минувшей недели, несмотря на решение ОПЕК+ о продлении ограничений в добыче. К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9% до $78,14 за баррель (-2,5% в пятницу), январские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9% до $73,43 за баррель (-2,5% в пятницу).

На прошлой неделе Brent и WTI потеряли в цене около 2%.

Как сообщалось, ОПЕК+ не стала менять официальные квоты на добычу по итогам прошедшего заседания. При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Россия продлит и углубит действующие ограничения на экспорт. До конца 2023 года действует ограничение в 300 тыс. б/с на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года.