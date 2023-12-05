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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

RM Rail в Хакасии вложит 70 млн руб. в расширение производства морских контейнеров

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - АО "РМ Рейл Абаканвагонмаш" (Хакасия, входит в холдинг "РМ Рейл") направит 70 млн рублей на расширение производства морских контейнеров широкой номенклатуры, сообщает пресс-служба "РМ Рейл".

Отмечается, что 50 млн рублей предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) Хакасии, еще 20 млн рублей – собственные средства компании.

"Морские контейнеры являются одним из наиболее востребованных видов продукции в номенклатуре "РМ Рейл Абаканвагонмаш". На средства льготного займа ФРП будет приобретено оборудование для заготовительного, механообрабатывающего, сборочно-сварочного производств и нанесения лакокрасочного покрытия", - говорится в сообщении.

В рамках проекта по расширению производства "РМ Рейл Абаканвагонмаш" по итогам 2024 года планирует нарастить выпуск универсальных и специализированных морских контейнеров до 2 410 единиц, а по итогам 2025-2028 годов – до 2,9 тыс. единиц ежегодно.

"Абаканвагонмаш" специализируется на производстве универсальных контейнеров, проектные мощности составляют 8 тыс. универсальных и специальных контейнеров в год.

"РМ Рейл" (RM Rail) – интегрированный производитель специализированного грузового подвижного состава полного цикла для железных дорог. Основные предприятия: АО "Рузхиммаш", ООО "ВКМ-Сталь", АО "РМ Рейл Абаканвагонмаш", АО "Неон", ООО "ВКМ-Сервис", ООО "РМ Рейл РВС" и АО "РМ Рейл Инжиниринг". Предприятия находятся в республиках Мордовия и Хакасия.

RM Rail РМ Рейл Абаканвагонмаш Хакасия
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