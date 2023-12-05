На LSE произошли сбои на торгах акциями небольших компаний

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Лондонская фондовая биржа (LSE) столкнулась с перебоями в торгах акциями компаний малой капитализации, сообщил сайт ее оператора London Stock Exchange Group (LSEG).

В результате проблем с информационно-трейдинговой системой площадки можно было торговать лишь бумагами эмитентов, входящих в состав индексов FTSE 100 и FTSE 250, а также глобальными депозитарными расписками.

На данный момент торги всеми инструментами возобновлены, проводится расследование.

Financial Times называет этот инцидент похожим на случившееся в октябре, когда на бирже также были приостановлены торги сотнями инструментов в секторе компаний малой капитализации.