Rio Tinto вложит $6,2 млрд в разработку месторождения желруды в Гвинее

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Одна из ведущих горнодобывающих компаний мира Rio Tinto планирует инвестировать $6,2 млрд в железорудный проект Симанду (Simandou) на юго-востоке Гвинеи в течение ближайших трех лет. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на пресс-релиз компании.

Инвестиции включают в себя постройку порта и железнодорожной инфраструктуры, необходимых для экспорта железной руды с месторождения. Общий объем инвестиций со стороны компании и партнеров составит $11,6 млрд.

Rio Tinto владеет правами на разработку южной части месторождения совместно с правительством Гвинеи и консорциумом китайских компаний под руководством Aluminium Corp. of China. Права на разработку северной части принадлежат консорциуму The Winning Consortium Simandou, в который входят сингапурская Winning International Group и китайская China Hongqiao Group, а также власти страны.

Совокупный объем капзатрат Rio Tinto в 2024-2026 годах составит порядка $10 млрд в год. Вложения в проект Симанду, как ожидается, станут крупнейшей инвестицией в этот период. Также значительная доля средств пойдет на новые проекты по добыче меди и лития.

Начало добычи на месторождении Симанду запланировано на 2025 год. После этого для выхода на запланированный объем добычи в 60 млн тонн в год потребуется два с половиной года.