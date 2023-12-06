Сбербанк намерен направлять 50% прибыли на дивиденды при достаточности капитала выше 13,3%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк согласно новой стратегии развития до 2026 года планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли, заявил глава банка Герман Греф в ходе "Дня инвестора".

"Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%, и мы должны будем обеспечить высокий уровень выплаты дивидендов – на уровне 50% нашей прибыли. Мы обеспечим развитие нашей экосистемы, рост эффективности и скорости нашей организации", - сказал глава банка.